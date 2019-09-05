Новий Кабмін звільнив 36 заступників міністрів: перелік

У середу, 4 вересня, Кабінет міністрів України опублікував постанову про звільнення 36 заступників та перших заступників ексміністрів, які працювали в 12 міністерствах.

Відповідня розпорядження були оприлюднені на Урядовому порталі. Читайте також: Суперпрезидентська республіка з двома урядами, – Безсмертний про політичну ситуацію в Україні Зазначається, що з посади заступників міністра аграрної політики і продовольства звільнені: • Ольга Трофимцева;

• Віктор Шеремета;

• Володимир Топчій;

• Олена Ковальова. З посади заступників міністра спорту звільнені: • Микола Мовчан;

• Ярослав Войтович;

• Микола Даневич. А з посади першого заступника міністра – Ігор Гоцул. Посад заступників міністра культури позбулися: • Юрій Рибачук;

• Тамара Мазур. Звільнений заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, а з посади першого заступника міністра звільнили Еміне Джапарову. Позбулися посад заступників міністра охорони здоров’я: • Павло Ковтонюк;

• Олександр Линческий. Також перший заступник міністра Уляна Супрун. Посад заступників міністра освіти і науки позбулися: • Роман Греба;

• Максим Стріха. Пост заступника міністра оборони втратив Ігор Павловський, а також заступники міністрів юстиції: • Світлана Глущенко;

• Ірина Садовська;

• Сергій Пєтухов;

• Іванна Смачило;

• Іван Ліщина;

• Денис Чернишов. З посади першого заступника міністра звільнили Олену Сукманову. Своїх посад позбулися заступники міністра у справах окупованих територій і переміщених осіб: • Вікторія Вороніна;

• Юрій Гримчак;

• Георгій Тука. Також звільнений перший заступник міністра Юсуф Куркчі. З посади заступників міністра економічного розвитку і торгівлі звільнені: • Михайло Титарчук;

• Юрій Бровченко. Посади заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ втратили: • Лев Перцхаладзе;

• Тарас Токарський. З посади першого заступника міністра ветеранів звільнений Григорій Галаган. З посади заступника міністра соцполітики звільнена Олександра Чуркіна.

Новий склад Кабінету Міністрів України: інфографіка 24 каналу