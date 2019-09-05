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      Новий Кабмін звільнив 36 заступників міністрів: перелік

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      Кабмін звільнив 36 заступників міністрів
      Кабмін звільнив 36 заступників міністрів / Фото з відкритих джерел

      У середу, 4 вересня, Кабінет міністрів України опублікував постанову про звільнення 36 заступників та перших заступників ексміністрів, які працювали в 12 міністерствах.

      Відповідня розпорядження були оприлюднені на Урядовому порталі.

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      Зазначається, що з посади заступників міністра аграрної політики і продовольства звільнені:

      • Ольга Трофимцева;
      • Віктор Шеремета;
      • Володимир Топчій;
      • Олена Ковальова.

      З посади заступників міністра спорту звільнені:

      • Микола Мовчан; 
      • Ярослав Войтович;
      • Микола Даневич. 

      А з посади першого заступника міністра – Ігор Гоцул.

      Посад заступників міністра культури позбулися:

      • Юрій Рибачук;
      • Тамара Мазур.

      Звільнений заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, а з посади першого заступника міністра звільнили Еміне Джапарову.

      Позбулися посад заступників міністра охорони здоров’я:

      • Павло Ковтонюк; 
      • Олександр Линческий. 

      Також перший заступник міністра Уляна Супрун.

      Посад заступників міністра освіти і науки позбулися:

      • Роман Греба; 
      • Максим Стріха.

      Пост заступника міністра оборони втратив Ігор Павловський, а також заступники міністрів юстиції:

      • Світлана Глущенко; 
      • Ірина Садовська;
      • Сергій Пєтухов;
      • Іванна Смачило;
      • Іван Ліщина;
      • Денис Чернишов. 

      З посади першого заступника міністра звільнили Олену Сукманову.

      Своїх посад позбулися заступники міністра у справах окупованих територій і переміщених осіб

      • Вікторія Вороніна;
      • Юрій Гримчак;
      • Георгій Тука.

      Також звільнений перший заступник міністра Юсуф Куркчі.

      З посади заступників міністра економічного розвитку і торгівлі звільнені:

      • Михайло Титарчук; 
      • Юрій Бровченко. 

      Посади заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ втратили:

      • Лев Перцхаладзе;
      • Тарас Токарський.

      З посади першого заступника міністра ветеранів звільнений Григорій Галаган. З посади заступника міністра соцполітики звільнена Олександра Чуркіна.


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