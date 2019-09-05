Новий Кабмін звільнив 36 заступників міністрів: перелік
У середу, 4 вересня, Кабінет міністрів України опублікував постанову про звільнення 36 заступників та перших заступників ексміністрів, які працювали в 12 міністерствах.
Відповідня розпорядження були оприлюднені на Урядовому порталі.
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Зазначається, що з посади заступників міністра аграрної політики і продовольства звільнені:
• Ольга Трофимцева;
• Віктор Шеремета;
• Володимир Топчій;
• Олена Ковальова.
З посади заступників міністра спорту звільнені:
• Микола Мовчан;
• Ярослав Войтович;
• Микола Даневич.
А з посади першого заступника міністра – Ігор Гоцул.
Посад заступників міністра культури позбулися:
• Юрій Рибачук;
• Тамара Мазур.
Звільнений заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, а з посади першого заступника міністра звільнили Еміне Джапарову.
Позбулися посад заступників міністра охорони здоров’я:
• Павло Ковтонюк;
• Олександр Линческий.
Також перший заступник міністра Уляна Супрун.
Посад заступників міністра освіти і науки позбулися:
• Роман Греба;
• Максим Стріха.
Пост заступника міністра оборони втратив Ігор Павловський, а також заступники міністрів юстиції:
• Світлана Глущенко;
• Ірина Садовська;
• Сергій Пєтухов;
• Іванна Смачило;
• Іван Ліщина;
• Денис Чернишов.
З посади першого заступника міністра звільнили Олену Сукманову.
Своїх посад позбулися заступники міністра у справах окупованих територій і переміщених осіб:
• Вікторія Вороніна;
• Юрій Гримчак;
• Георгій Тука.
Також звільнений перший заступник міністра Юсуф Куркчі.
З посади заступників міністра економічного розвитку і торгівлі звільнені:
• Михайло Титарчук;
• Юрій Бровченко.
Посади заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ втратили:
• Лев Перцхаладзе;
• Тарас Токарський.
З посади першого заступника міністра ветеранів звільнений Григорій Галаган. З посади заступника міністра соцполітики звільнена Олександра Чуркіна.
Новий склад Кабінету Міністрів України: інфографіка 24 каналу