Суперпрезидентська республіка з двома урядами, – Безсмертний про політичну ситуацію в Україні
За Конституцією в Україні – парламентсько-президентська республіка. Проте де-факто в нас – "суперпрезидентська, та ще й з двома урядами".
Таку думку в програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Аліною Юрченко висловив політик та співавтор Конституції Роман Безсмертний.
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Під другим урядом політик має на увазі Офіс Президента, який очолює Андрій Богдан. "Цікаво, як президент розійдеться з двома прем'єрами – чинним главою уряду Олексієм Гончаруком та головою ОП Андрієм Богданом. Адже нещодавно Богдан хотів зупинити субвенції місцевому самоврядуванню", – сказав Безсмертний.
Андрій Богдан та Олексій Гончарук
Мовиться про те, що глава ОП Андрій Богдан раніше написав листа прем'єр-міністру Володимиру Гройсману про необхідність затримки 10 мільярдів гривень субвенцій містам України. Це нібито необхідно для перевірки доцільності використання державних грошей, щоб не допустити корупцію.
Субвенція – форма грошової допомоги містам із державного бюджету, яка призначена для конкретних проєктів.
За словами політика, процеси, які зараз відбуваються в державі, свідчать про те, що у президента Володимира Зеленського є бажання повернути під контроль всі силові органи. А це з точки зору концепції парламентської держави – велика помилка.
Зазначимо, що Президенту хочуть дозволити призначати керівників НАБУ та ДБР. Відповідний законопроєкт нардепи вже направили його до Конституційного суду для отримання висновків.
Безсмертний наголосив, що категорично проти, аби в Україні президенту належало право одноосібно призначати на посади міністрів чи керівників силових органів. Крім цього, він пригадав, як на першому засіданні Ради Дмитро Разумков оголосив про перерву, а Зеленський закликав цього не робити та перейти до голосування.
В нормальній парламентській державі цього було б достатньо, щоб почати процедуру імпічменту,
– запевнив політик.
"Все це мене дуже бентежить. Оцей нігілізм і повне відторгнення, непомічання, абсолютно абсурдне правозастосування – це колосальна причина для катастрофи", – підсумував Безсмертний.
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