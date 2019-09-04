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      Суперпрезидентська республіка з двома урядами, – Безсмертний про політичну ситуацію в Україні

      385 Читать новость на русском
      Роман Безсмертний
      Роман Безсмертний / 24 канал

      За Конституцією в Україні – парламентсько-президентська республіка. Проте де-факто в нас – "суперпрезидентська, та ще й з двома урядами".

      Таку думку в програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Аліною Юрченко висловив політик та співавтор Конституції Роман Безсмертний.

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      Під другим урядом політик має на увазі Офіс Президента, який очолює Андрій Богдан. "Цікаво, як президент розійдеться з двома прем'єрами – чинним главою уряду Олексієм Гончаруком та головою ОП Андрієм Богданом. Адже нещодавно Богдан хотів зупинити субвенції місцевому самоврядуванню", – сказав Безсмертний.

      Андрій Богдан та Олексій Гончарук
      Андрій Богдан та Олексій Гончарук​

      Мовиться про те, що глава ОП Андрій Богдан раніше написав листа прем'єр-міністру Володимиру Гройсману про необхідність затримки 10 мільярдів гривень субвенцій містам України. Це нібито необхідно для перевірки доцільності використання державних грошей, щоб не допустити корупцію.

      Субвенція – форма грошової допомоги містам із державного бюджету, яка призначена для конкретних проєктів.

      За словами політика, процеси, які зараз відбуваються в державі, свідчать про те, що у президента Володимира Зеленського є бажання повернути під контроль всі силові органи. А це з точки зору концепції парламентської держави – велика помилка.

      Зазначимо, що Президенту хочуть дозволити призначати керівників НАБУ та ДБР. Відповідний законопроєкт нардепи вже направили його до Конституційного суду для отримання висновків.

      Безсмертний наголосив, що категорично проти, аби в Україні президенту належало право одноосібно призначати на посади міністрів чи керівників силових органів. Крім цього, він пригадав, як на першому засіданні Ради Дмитро Разумков оголосив про перерву, а Зеленський закликав цього не робити та перейти до голосування.

      В нормальній парламентській державі цього було б достатньо, щоб почати процедуру імпічменту,
      – запевнив політик.

      "Все це мене дуже бентежить. Оцей нігілізм і повне відторгнення, непомічання, абсолютно абсурдне правозастосування – це колосальна причина для катастрофи", – підсумував Безсмертний.

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      Теги: Роман Безсмертний Андрій Богдан Олексій Гончарук Володимир Зеленський Офіс Президента Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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