Суперпрезидентская республика с двумя правительствами, – Бессмертный о политической ситуации
По Конституции в Украине – парламентско-президентская республика. А вот де-факто – "суперпрезидентская, да еще и с двумя правительствами".
Такое мнение в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алиной Юрченко выразил политик и соавтор Конституции Роман Бессмертный.
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Под вторым правительством политик подразумевает Офис Президента, который возглавляет Андрей Богдан."Интересно, как президент разойдется с двумя премьерами – действующим главой правительства Алексеем Гончаруком и председателем ОП Андреем Богданом. Ведь недавно Богдан хотел остановить субвенции местному самоуправлению", – сказал Бессмертный.
Андрей Богдан и Алексей Гончарук
Говорится о том, что глава ОП Андрей Богдан ранее написал письмо премьер-министру Владимиру Гройсману о необходимости задержки 10 миллиардов гривен субвенций городам Украины. Это якобы необходимо для проверки целесообразности использования государственных денег, чтобы не допустить коррупции.
Субвенция – форма денежной помощи городам из государственного бюджета, которая предназначена для конкретных проектов.
По словам политика, процессы, которые сейчас происходят в государстве, свидетельствуют о том, что у президента Владимира Зеленского есть желание вернуть под контроль все силовые органы. А это с точки зрения концепции парламентского государства – большая ошибка.
Отметим, что Президенту хотят разрешить назначать руководителей НАБУ и ГБР. Соответствующий законопроект нардепы уже направили в Конституционный суд для получения заключения.
Бессмертный подчеркнул, что категорически против, чтобы в Украине президенту принадлежало право единолично назначать на должности министров или руководителей силовых органов. Кроме этого, он вспомнил, как на первом заседании Рады Дмитрий Разумков объявил о перерыве, а Зеленский призвал этого не делать и перейти к голосованию.
В нормальном парламентском государстве этого было бы достаточно, чтобы начать процедуру импичмента,
– заверил политик.
"Все это меня очень смущает. Этот нигилизм и полное отторжение, игнорирование, абсолютно абсурдное правоприменение – это колоссальная причина для катастрофы", – подытожил Бессмертный.
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