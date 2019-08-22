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      Безсмертный озвучил два сценария развития Минского процесса

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      Безсмертный прокомментировал развитие Минского процесса
      Безсмертный прокомментировал развитие Минского процесса / Фото из Facebook

      Минский процесс относительно войны на Донбассе может развиваться по двум вариантам: имитация переговоров и поиск реального механизма решения вопросов.

      Бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный в интервью "Фактам" отметил, что пока происходила имитация минских переговоров по первому сценарию. Ведь несмотря на подписанные протоколы об отводе вооружения, разминирование и разведения живой силы на Донбассе, ни один из них реально не был выполнен.

      Важно: Бессмертному нашли замену на переговорах в Минске: кто теперь будет представлять Украину

      Однако, к уникальным достижениям Минского процесса можно отнести освобождение военнопленных и других украинцев из плена РФ.

      Второй сценарий – это когда "Минск" действительно станет механизмом решения задач и при этом участники процесса, имею в виду украинскую сторону, будут жесткими и конструктивными. То есть им нужно не просто, условно говоря, достигать договоренностей, но и прописывать регламент, как эти договоренности реализовывать, и какую ответственность надо нести за невыполнение,
      – отметил Бессмертный.

      По его словам, после достижения договоренностей о введении режима тишины на Донбассе с 21 июля, нужно было еще и выработать механизм привлечения к ответственности тех, кто его нарушает.

      "Почему я так жестко и эмоционально, но конструктивно отреагировал на то, что случилось в Павлополье (6 августа во время вражеского обстрела погибли четверо морпехов, – 24 канал)? Потому что я понял: или мы сейчас останавливаем этот процесс и позже, уже через нормандский формат, будем добиваться наказания тех, кто это сделал, и потом двигаться дальше, или будем продолжать топтаться на месте", – добавил дипломат.

      Несмотря на это, Бессмертный добавил, что на Донбассе живут 2,5-3 миллиона наших граждан, о которых следует думать. Поэтому, ему импонировала позиция президента Зеленский, который предлагает, прежде всего, заниматься социально-гуманитарными проблемами региона.

      Как Россия сорвала новое перемирие на Донбассе?
      Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.

      Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, однако оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.

      В ночь с 14 на 15 августа Украина понесла новые тяжелые потери – погибли четверо военных ВСУ на Луганщине.

      окуповані райони ДонбасуОккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Минск Минские договоренности Роман Бессмертный
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