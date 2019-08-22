Безсмертный озвучил два сценария развития Минского процесса

Минский процесс относительно войны на Донбассе может развиваться по двум вариантам: имитация переговоров и поиск реального механизма решения вопросов.

Бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный в интервью "Фактам" отметил, что пока происходила имитация минских переговоров по первому сценарию. Ведь несмотря на подписанные протоколы об отводе вооружения, разминирование и разведения живой силы на Донбассе, ни один из них реально не был выполнен.

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Однако, к уникальным достижениям Минского процесса можно отнести освобождение военнопленных и других украинцев из плена РФ.

Второй сценарий – это когда "Минск" действительно станет механизмом решения задач и при этом участники процесса, имею в виду украинскую сторону, будут жесткими и конструктивными. То есть им нужно не просто, условно говоря, достигать договоренностей, но и прописывать регламент, как эти договоренности реализовывать, и какую ответственность надо нести за невыполнение,

– отметил Бессмертный.

По его словам, после достижения договоренностей о введении режима тишины на Донбассе с 21 июля, нужно было еще и выработать механизм привлечения к ответственности тех, кто его нарушает.

"Почему я так жестко и эмоционально, но конструктивно отреагировал на то, что случилось в Павлополье (6 августа во время вражеского обстрела погибли четверо морпехов, – 24 канал)? Потому что я понял: или мы сейчас останавливаем этот процесс и позже, уже через нормандский формат, будем добиваться наказания тех, кто это сделал, и потом двигаться дальше, или будем продолжать топтаться на месте", – добавил дипломат.

Несмотря на это, Бессмертный добавил, что на Донбассе живут 2,5-3 миллиона наших граждан, о которых следует думать. Поэтому, ему импонировала позиция президента Зеленский, который предлагает, прежде всего, заниматься социально-гуманитарными проблемами региона.

Как Россия сорвала новое перемирие на Донбассе?

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.



Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, однако оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.



В ночь с 14 на 15 августа Украина понесла новые тяжелые потери – погибли четверо военных ВСУ на Луганщине.

Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала