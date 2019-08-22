Безсмертний озвучив два сценарії розвитку Мінського процесу

Мінський процес щодо війни на Донбасі може розвиватися за двома варіантами: імітація переговорів та пошук реального механізму вирішення питань.

Колишній представник України на переговорах в Мінську Роман Безсмертний в інтерв'ю "Фактам" зауважив, що поки відбувалася імітація мінських переговорів за першим сценарієм. Адже попри підписані протоколи про відведення озброєння, розмінування і розведення живої сили на Донбасі, жоден з них реально не був виконаний.

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Проте, до унікальних досягнень Мінського процесу можна віднести звільнення військовополонених та інших українців з полону РФ.

Другий сценарій – це коли "Мінськ" дійсно стане механізмом вирішення завдань і при цьому учасники процесу, маю на увазі українську сторону, будуть жорсткими і конструктивними. Тобто їм потрібно не просто, умовно кажучи, досягати домовленостей, а й прописувати регламент, як ці домовленості реалізовувати, і яку відповідальність треба нести за невиконання,

– наголосив Безсмертний.

За його словами, після досягнення домовленостей про запровадження режиму тиші на Донбасі з 21 липня, потрібно було ще й виробити механізм про притягнення до відповідальності тих, хто його порушує.

"Чому я так жорстко і емоційно, але конструктивно відреагував на те, що трапилося в Павлополі (6 серпня під час ворожого обстрілу загинули четверо морпіхів, – 24 канал)? Тому що я зрозумів: або ми зараз зупиняємо цей процес і пізніше, вже через нормандський формат, будемо домагатися покарання тих, хто це зробив, і потім рухатися далі, або будемо продовжувати топтатися на місці", – додав дипломат.

Попри це, Безсмертний додав, що на Донбасі живуть 2,5-3 мільйони наших громадян, про яких слід думати. Тому, йому імпонувала позиція президента Зеленський, який пропонує насамперед займатися соціально-гуманітарними проблемами регіону.

Як Росія зірвала нове перемир'я на Донбасі?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.



У ніч з 14 на 15 серпня Україна зазнала нових важких втрат – загинули четверо військових ЗСУ на Луганщині.



Окуповані території Донбасу / інфографіка 24 каналу