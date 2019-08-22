14:21
22 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лоботомія Поклонської. Макрон – заручник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:35, 21 серпня
      Вєсті.UA: "Слуга народу" захопила посади. В "Голосу" пропав апетит
      Вєсті.UA
      21:13, 21 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, 21 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Безсмертний озвучив два сценарії розвитку Мінського процесу

      1385 Читать новость на русском
      Безсмертний прокоментував розвиток Мінського процесу
      Безсмертний прокоментував розвиток Мінського процесу / Фото з Facebook

      Мінський процес щодо війни на Донбасі може розвиватися за двома варіантами: імітація переговорів та пошук реального механізму вирішення питань.

      Колишній представник України на переговорах в Мінську Роман Безсмертний в інтерв'ю "Фактам" зауважив, що поки відбувалася імітація мінських переговорів за першим сценарієм. Адже попри підписані протоколи про відведення озброєння, розмінування і розведення живої сили на Донбасі, жоден з них реально не був виконаний.

      Важливо: Безсмертному знайшли заміну на переговорах у Мінську: хто тепер представлятиме Україну

      Проте, до унікальних досягнень Мінського процесу можна віднести звільнення військовополонених та інших українців з полону РФ.

      Другий сценарій – це коли "Мінськ" дійсно стане механізмом вирішення завдань і при цьому учасники процесу, маю на увазі українську сторону, будуть жорсткими і конструктивними. Тобто їм потрібно не просто, умовно кажучи, досягати домовленостей, а й прописувати регламент, як ці домовленості реалізовувати, і яку відповідальність треба нести за невиконання,
      – наголосив Безсмертний.

      За його словами, після досягнення домовленостей про запровадження режиму тиші на Донбасі з 21 липня, потрібно було ще й виробити механізм про притягнення до відповідальності тих, хто його порушує.

      "Чому я так жорстко і емоційно, але конструктивно відреагував на те, що трапилося в Павлополі (6 серпня під час ворожого обстрілу загинули четверо морпіхів, – 24 канал)? Тому що я зрозумів: або ми зараз зупиняємо цей процес і пізніше, вже через нормандський формат, будемо домагатися покарання тих, хто це зробив, і потім рухатися далі, або будемо продовжувати топтатися на місці", – додав дипломат.

      Попри це, Безсмертний додав, що на Донбасі живуть 2,5-3 мільйони наших громадян, про яких слід думати. Тому, йому імпонувала позиція президента Зеленський, який пропонує насамперед займатися соціально-гуманітарними проблемами регіону.

      Як Росія зірвала нове перемир'я на Донбасі?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.

      У ніч з 14 на 15 серпня Україна зазнала нових важких втрат – загинули четверо військових ЗСУ на Луганщині.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані території Донбасу / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Cтавлення жителів Донбасу до української армії дуже змінилося, – боєць 28-ї бригади "Каратель"
      сьогодні
      7153
      Теги: Новини України Роман Безсмертний Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Мінські домовленості Мінськ Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трамп хоче купити Гренландію: як розгортається історія
      сьогодні , 13:40 Трамп хоче купити Гренландію: як розгортається історія
      Ірина Лаб'як 413
      Що таке квартира-чешка: плюси, мінуси та ідеї планування з фото
      сьогодні , 12:31 Що таке квартира-чешка: плюси, мінуси та ідеї планування з фото
      Катерина Козачинська 758
      Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      21 серпня , 18:22 Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      2102
      Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      сьогодні , 12:00 Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      Максим Мирович 2089
      Закордонні курорти та мандрівки Україною: де і як відпочивали українські політики
      сьогодні , 11:18 Закордонні курорти та мандрівки Україною: де і як відпочивали українські політики
      Світлана Попова 1039
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук