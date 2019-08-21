Безсмертному знайшли заміну на переговорах у Мінську: хто тепер представлятиме Україну

На переговорах у Тристоронній контактній групі Україну представлятиме дипломат Валерій Гребенюк. Його призначили замість Романа Безсмертного, якого звільнили 13 серпня.

Про призначення Гребенюка повідомив посередник від ОБСЄ Мартін Сайдік, передає Радіо Свобода.

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Сайдік зазначив, що політична група продовжувала обговорювати можливу амністію та проведення виборів в ОРДЛО, але без результатів.

Хто такий Валерій Гребенюк?

Валерій Гребенюк був аспірантом кафедри Міжнародного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Свого часу він працював консулом у США та очолював Консульсько-правове управління МЗС України. За президента Віктора Ющенка був керівником секретаріату зовнішньої політики.

З 2008 по 2014 працював послом у Південно-Африканській Республіці, а також за сумісництвом у Намібії, Замбії та Зімбабве. З 2014 року працював дипломатичним радником Служби безпеки України.

Чому Романа Безсмертного звільнили з посади представника України у ТКГ?

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Безсмертного 13 серпня 2019 року. В Офісі Президента вважають, що під керівництвом Леоніда Кучми сформується більш ефективна команда. Сам дипломат дізнався про своє звільнення зі ЗМІ , а не від президента.

Що таке Тристороння контактна група?Тристороння контактна група – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного закінчення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу