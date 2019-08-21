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      Безсмертному знайшли заміну на переговорах у Мінську: хто тепер представлятиме Україну

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      Валерій Гребенюк та Роман Безсмертний
      Валерій Гребенюк та Роман Безсмертний / Колаж 24 каналу

      На переговорах у Тристоронній контактній групі Україну представлятиме дипломат Валерій Гребенюк. Його призначили замість Романа Безсмертного, якого звільнили 13 серпня.

      Про призначення Гребенюка повідомив посередник від ОБСЄ Мартін Сайдік, передає Радіо Свобода

      До теми: Росія може відновити гарячу фазу війни на Донбасі: Безсмертний назвав причину

      Сайдік зазначив, що політична група продовжувала обговорювати можливу амністію та проведення виборів в ОРДЛО, але без результатів. 

      Хто такий Валерій Гребенюк?

      Валерій Гребенюк був аспірантом кафедри Міжнародного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Свого часу він працював консулом у США та очолював Консульсько-правове управління МЗС України. За президента Віктора Ющенка був керівником секретаріату зовнішньої політики.

      З 2008 по 2014 працював послом у Південно-Африканській Республіці, а також за сумісництвом у Намібії, Замбії та Зімбабве. З 2014 року працював дипломатичним радником Служби безпеки України. 

      Чому Романа Безсмертного звільнили з посади представника України у ТКГ?

      Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Безсмертного 13 серпня 2019 року. В Офісі Президента вважають, що під керівництвом Леоніда Кучми сформується більш ефективна команда. Сам дипломат дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, а не від президента.

      Що таке Тристороння контактна група?Тристороння контактна група – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного закінчення війни на сході України.

      Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Мінські домовленості Роман Безсмертний ОБСЄ
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