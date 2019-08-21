08:54
21 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін бореться з пожежами в Сибіру. Другий Чорнобиль у Росії
      Вєсті Кремля
      21:26, 20 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман вступає в команду Зеленського. Радикальне "ніт" від Луценка
      Вєсті.UA
      20:07, 20 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Бойовики відкрили вогонь по бійцях ЗСУ на Донбасі, є поранений

      264 Читать новость на русском
      На Донбасі поранили українського бійця
      На Донбасі поранили українського бійця / elise.com.ua

      Російські окупаційні війська продовжують зривати "перемир'я" і 20 серпня обстріляли позиції українських військових на Донбасі 7 разів. Через ворожі дії бойовиків, один захисник отримав поранення.

      Окупанти гатили по захисниках України з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, пише штаб ООС.

      Важливо: Яким способом Росія перекидає на Донбас зброю і техніку: дані розвідки

      Проросійські бойовики обстрілювали військових ЗСУ в районі населених пунктів Талаківки, Красногорівки, Старогнатівки, Богданівки, Гнутового, Південного та Луганського.

      Внаслідок ворожих обстрілів один наш військовий отримав поранення,
      – додали у штабі.

      Не припинили обстріли проросійські бойовики і з початку доби, 21 серпня. Зокрема, підконтрольні Росії найманці відкрили вогонь по українських військових неподалік Новомихайлівки та Водяного. 

       

      Коли почало діяти нове перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти. 

      У ніч з 14 на 15 серпня Україна зазнала нових важких втрат – загинули четверо військових ЗСУ на Луганщині. 

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Помер військовий омбудсмен України Олег Трохименко
      сьогодні
      3964
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ефект Бужанського: чи зроблять висновки в команді Зеленського?
      сьогодні , 08:40 Ефект Бужанського: чи зроблять висновки в команді Зеленського?
      Наталя Ромашова 113
      Море с "экзотическим" запахом, вооруженные гости и рашистский Диснейленд: новости Крымнаша
      20 серпня , 22:00 Море с "экзотическим" запахом, вооруженные гости и рашистский Диснейленд: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 968
      Огляд смартфона Sony Xperia 1: незвичний дизайн, геймінг та цікаві фішки флагмана
      20 серпня , 21:03 Огляд смартфона Sony Xperia 1: незвичний дизайн, геймінг та цікаві фішки флагмана
      1160
      Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси
      20 серпня , 20:30 Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси
      2160
      Як Україна, маючи потужну армію та ядерну зброю, на початку війни опинилася ні з чим
      20 серпня , 20:00 Як Україна, маючи потужну армію та ядерну зброю, на початку війни опинилася ні з чим
      Антон Голобородько 3226
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук