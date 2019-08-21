Бойовики відкрили вогонь по бійцях ЗСУ на Донбасі, є поранений

Російські окупаційні війська продовжують зривати "перемир'я" і 20 серпня обстріляли позиції українських військових на Донбасі 7 разів. Через ворожі дії бойовиків, один захисник отримав поранення.

Окупанти гатили по захисниках України з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, пише штаб ООС.

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Проросійські бойовики обстрілювали військових ЗСУ в районі населених пунктів Талаківки, Красногорівки, Старогнатівки, Богданівки, Гнутового, Південного та Луганського.

Внаслідок ворожих обстрілів один наш військовий отримав поранення,

– додали у штабі.

Не припинили обстріли проросійські бойовики і з початку доби, 21 серпня. Зокрема, підконтрольні Росії найманці відкрили вогонь по українських військових неподалік Новомихайлівки та Водяного.

Коли почало діяти нове перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.



У ніч з 14 на 15 серпня Україна зазнала нових важких втрат – загинули четверо військових ЗСУ на Луганщині.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу