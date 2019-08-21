Боевики открыли огонь по бойцам ВСУ на Донбассе, есть раненый

Российские оккупационные войска продолжают срывать "перемирие" и 20 августа обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 7 раз. Из-за враждебных действий боевиков, один защитник получил ранения.

Оккупанты били по защитникам Украины из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

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Пророссийские боевики обстреливали военных ВСУ в районе населенных пунктов Талаковка, Красногоровка, Старогнатовка, Богдановка, Гнутово, Южное и Луганское.

Вследствие вражеских обстрелов один наш военный получил ранения,

– добавили в штабе.

Не прекратили обстрелы пророссийские боевики с начала суток, 21 августа. В частности, подконтрольные России наемники открыли огонь по украинским военным неподалеку от Новомихайловки и Водяного.

Когда начало действовать новое перемирие?Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установили его вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.



Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, а оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных.



Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.

В ночь с 14 на 15 августа Украина понесла новые тяжелые потери – погибли четверо военных ВСУ на Луганщине.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала