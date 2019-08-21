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      З'явилось світло в кінці тунелю, – Німеччина про ситуацію на Донбасі

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      Німеччина висловила надію на покращення ситуації на Донбасі
      Німеччина висловила надію на покращення ситуації на Донбасі / epa.eu

      Німеччина переконана, що після оголошення нового перемир'я на Донбасі з'явилась надія на покращення ситуації в регіоні. Тому, Берлін закликає російську сторону до конструктивної позиції з метою врегулювання війни на сході України.

      Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас перед вильотом до Москви, пише DW. Там він проведе переговори з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

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      У питанні перемир'я, розведення військ, припиненні вогню і реалізації мінських угод нарешті знову з'явилася надія на світло у кінці тунелю. Тепер сторони повинні продемонструвати готовність до діалогу та дій, інакше в цьому конфлікті і надалі будуть гинути люди,
      – наголосив Маас.

      Голова МЗС Німеччини відзначив, що Берлін і Москва наразі мають "принципово різні погляди у багатьох областях".

      "Ми повинні говорити про це, оскільки тільки із залученням Москви будуть досягнуті результати з важливих міжнародних тем. Для цього необхідні пряма розмова і відкритий діалог", – переконаний дипломат.

      Загалом німецький міністр планує обговорити з російським колегою  складну ситуацію на Сході України, питання Сирії, іранську ядерну програму і ряд інших питань.

      Як Росія зірвала нове перемир'я на Донбасі?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.

      У ніч з 14 на 15 серпня Україна зазнала нових важких втрат – загинули четверо військових ЗСУ на Луганщині.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Сергій Лавров Новини політики
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