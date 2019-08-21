Появился свет в конце тоннеля – Германия о ситуации на Донбассе

Германия убеждена, что после объявления нового перемирия на Донбассе появилась надежда на улучшение ситуации в регионе. Поэтому, Берлин призывает российскую сторону к конструктивной позиции с целью урегулирования войны на востоке Украины.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед вылетом в Москву, пишет DW.

Там он проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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В вопросе перемирия, разведение войск, прекращении огня и реализации минских соглашений наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля. Теперь стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте и дальше будут гибнуть люди,

– подчеркнул Маас.

Глава МИД Германии отметил, что Берлин и Москва сейчас имеют "принципиально разные взгляды во многих областях".

"Мы должны говорить об этом, поскольку только с помощью Москвы будут достигнуты результаты из важных международных тем. Для этого необходимы прямой разговор и открытый диалог", – убежден дипломат.

В целом, немецкий министр планирует обсудить с российским коллегой сложную ситуацию на Востоке Украины, вопрос Сирии, иранскую ядерную программу и ряд других вопросов.

Как Россия сорвала новое перемирие на Донбассе?

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установили его вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.



Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, а оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных.



Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.

В ночь с 14 на 15 августа Украина понесла новые тяжелые потери – погибли четверо военных ВСУ на Луганщине.