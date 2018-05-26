19:20
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    21°C 11°C
  • понедельник
    24°C 10°C
  • вторник
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
Вєсті Кремля
23:34, 25 мая
Вести.UA. Иво Бобул идет в президенты. Цирк Верховной Рады
Вєсті.UA
22:13, 25 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, сегодня
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Новый паспорт для любимца: в Украине анонсировали изменения относительно перевозки животных

63 Читати новину українською
С 1 июня в Украине меняют правила перевозки домашних животных за пределы страны
С 1 июня в Украине меняют правила перевозки домашних животных за пределы страны / timesofoman.com

С 1 июня в Украине меняют правила перевозки домашних животных за пределы страны. Теперь вывезти домашнего питомца можно будет, имея ветеринарно-санитарный паспорт установленного образца.

Об этом сообщают на сайте Госпродпотребслужбы.

Читайте также: Танцующие медведи и застенчивый заяц: самые забавные снимки известного фотоконкурса

К сведению владельцев домашних животных (кошек, собак): изменены правила сопровождения домашних животных, ветеринарно-санитарным паспортом,
– говорится в сообщении.

До момента полного обеспечения государственных учреждений ВСП установленного образца в обращении одновременно будут находиться оба паспорта – установленного и не установленного образцов.

Изменение правил перевозки домашних любимцев за пределы страны начнет действовать с 1 июня 2018 года.

В ведомстве отмечают, что основанием для оформления ветеринарно-санитарного паспорта является:

1) клинический осмотр животного;

2) наличие соответствующих диагностических, профилактически-лечебных обработок (дегельминтизации), включая исследования и прививки (бешенство и другие инфекционные болезни в зависимости от вида животного).

Выдача ветеринарно-санитарного паспорта на четвероногого предусмотрена Законом Украины "О ветеринарной медицине".

Она входит в перечень платных административных услуг, которые предоставляет Госпродпотребслужба, а также органы и учреждения, которые принадлежат к сфере ее управления. Размер платы за предоставление ВСП составляет 51 гривну 29 копеек.

В Госпродпотребслужбе добавляют, что выдача ветеринарно-санитарного паспорта неустановленного образца учреждениями, не уполномоченными на их выдачу была поводом для многочисленных запросов других контролирующих служб, которые приводят к проведению соответствующих расследований.

Теперь предоставление такой услуги имеют только государственные учреждения ветеринарной медицины, в частности государственные больницы ветеринарной медицины (района, города, области).

Ветеринарно-санитарный паспорт на животное действителен до момента его смерти.

Также на сайте ведомства можно ознакомиться с правилами перевозки животных в разные страны мира.

Теги: Новости Украины Новости политики мир животных
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
сегодня, 19:01 Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
Книги для гурманів 195
Які технології та трюки використовує Порошенко, щоб переобратися на другий термін
сегодня, 17:00 Які технології та трюки використовує Порошенко, щоб переобратися на другий термін
Сергій Лещенко 223
Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
сегодня, 16:01 Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
Володимир Співаковський 1249
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
сегодня, 16:00 Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Денис Бігус 190
Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
сегодня, 14:30 Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 1844
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук