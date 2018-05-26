Новый паспорт для любимца: в Украине анонсировали изменения относительно перевозки животных

С 1 июня в Украине меняют правила перевозки домашних животных за пределы страны. Теперь вывезти домашнего питомца можно будет, имея ветеринарно-санитарный паспорт установленного образца.

Об этом сообщают на сайте Госпродпотребслужбы.

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К сведению владельцев домашних животных (кошек, собак): изменены правила сопровождения домашних животных, ветеринарно-санитарным паспортом,

– говорится в сообщении.

До момента полного обеспечения государственных учреждений ВСП установленного образца в обращении одновременно будут находиться оба паспорта – установленного и не установленного образцов.

Изменение правил перевозки домашних любимцев за пределы страны начнет действовать с 1 июня 2018 года.

В ведомстве отмечают, что основанием для оформления ветеринарно-санитарного паспорта является:

1) клинический осмотр животного;

2) наличие соответствующих диагностических, профилактически-лечебных обработок (дегельминтизации), включая исследования и прививки (бешенство и другие инфекционные болезни в зависимости от вида животного).

Выдача ветеринарно-санитарного паспорта на четвероногого предусмотрена Законом Украины "О ветеринарной медицине".

Она входит в перечень платных административных услуг, которые предоставляет Госпродпотребслужба, а также органы и учреждения, которые принадлежат к сфере ее управления. Размер платы за предоставление ВСП составляет 51 гривну 29 копеек.

В Госпродпотребслужбе добавляют, что выдача ветеринарно-санитарного паспорта неустановленного образца учреждениями, не уполномоченными на их выдачу была поводом для многочисленных запросов других контролирующих служб, которые приводят к проведению соответствующих расследований.

Теперь предоставление такой услуги имеют только государственные учреждения ветеринарной медицины, в частности государственные больницы ветеринарной медицины (района, города, области).

Ветеринарно-санитарный паспорт на животное действителен до момента его смерти.

Также на сайте ведомства можно ознакомиться с правилами перевозки животных в разные страны мира.