Новий паспорт для домашнього улюбленця: в Україні анонсували зміни щодо перевезення тварин

З 1 червня в Україні змінюють правила перевезення домашніх тварин за межі держави. Тепер вивезти домашнього улюбленця можна буде, маючи ветеринарно-санітарний паспорт встановленого зразка.

Про це повідомляють на сайті Держпродпотребслужби.

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До відома власників домашніх тварин (кішок, собак): змінено правила супроводу домашніх тварин, ветеринарно-санітарним паспортом,

– йдеться у повідомленні.

До моменту повного забезпечення державних установ ВСП встановленого зразка в обігу одночасно перебуватимуть обидва паспорти – встановленого і не встановленого зразків.

Зміна правил перевезення домашніх улюбленців за межі країни почне діяти з 1 червня 2018 року.

У відомстві зазначають, що підставою для оформлення ветеринарно-санітарного паспорта є:

1) клінічний огляд тварини;

2) наявність відповідних діагностичних, профілактично-лікувальних обробок (дегельмінтизації), включаючи дослідження і щеплення (сказ та інші інфекційні хвороби в залежності від виду тварини).

Видача ветеринарно-санітарного паспорта на чотирилапого передбачена Законом України "Про ветеринарну медицину".

Вона входить до переліку платних адміністративних послуг, які надає Держпродпотребслужба, а також органи та установи, що належать до сфери її управління. Розмір плати за надання ВСП складає 51 гривню 29 копійок.

У Держпродпотребслужбі додають, що видача ветеринарно-санітарного паспорта невстановленого зразка установами не уповноваженими на їх видачу була підставою для численних запитів інших контролюючих служб, які призводять до проведення відповідних розслідувань.

Тепер надання такої послуги мають лише державні установи ветеринарної медицини, зокрема державні лікарні ветеринарної медицини (району, міста, області).

Ветеринарно-санітарний паспорт на тварину дійсний до моменту її смерті.

Також на сайті відомства можна ознайомитись із правилами перевезення тварин у різні країни світу.