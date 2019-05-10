Новый план, как решить конфликт на Донбассе: что предлагает Германия

Член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции "Свободная демократическая партия" Рената Альт вынесла на экспертные слушания проект резолюции, какими альтернативными мерами можно было бы урегулировать ситуацию на украинском Востоке.

Она считает, что минские соглашения, которые оказались малоэффективными в нынешнем виде, надо дополнить сроками и приоритетами, а также прописать конкретные последствия за невыполнение положений документа, Deutsche Welle.

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"В нынешнем состоянии все одинаково важно – и отвод вооружений и выборы, и обмен военнопленными", – отметила немецкая политикиня.

Без этих пунктов, убеждает Альт, ни Москва, ни Киев не решаются сделать первый шаг. Поэтому и зашли в тупик.

На Донбасс нужно ввести миротворческий контингент для того, чтобы он действительно мог обеспечить режим прекращения огня. Далее – оккупационные администрации фейковых республик "ДНР" и "ЛНР" надо заменить на переходный период гражданской международной администрацией. Последняя должна бы подготовиться и организовать свободные выборы по украинскому законодательству в ОРДЛО.

В плане охрана российско-украинской границы частично возлагается на миссию Евросоюза. Общественный порядок на Донетчине и Луганщине должно обеспечивать специальное оперативное подразделение вместе с украинской полицией. По мнению Альт, это могло бы повысить доверие жителей востока Украины к государственным правоохранительным органам.

На европейскую миссию возлагает большие надежды, даже больше, чем на "голубые каски", ведь в ЕС, в отличие от Совета Безопасности ООН, никто не имеет права вето.

С начала войны, которую Россия развязала на украинском Востоке в 2014 году, 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч – получили ранения. А минские договоренности о прекращении огня постоянно нарушают пророссийские боевики, что неоднократно фиксировали наблюдатели ОБСЕ.