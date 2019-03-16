Киев предлагает забрать у России право вето в Совбезе ООН

Представитель Украины предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. Если бы россияне не могли ветировать решения, то ситуация на оккупированных территориях сейчас была бы другой.

Чем меньше Россия испытывает сопротивления, тем больше отходит от международных прав и норм, заявил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица на специальном заседании в Совете безопасности ООН, пишет "Радио Свобода".

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В Совете безопасности ООН 15 марта состоялось спецзаседание, посвященное пятой годовщине начала оккупации Россией Крыма. Во время своего выступления Кислица подчеркнул актуальность статьи 27 устава организации. Согласно ей, член Совета безопасности, который является стороной в споре, должен воздержаться от голосования.

Мы считаем, что франко-мексиканская инициатива о прекращении действия вето в контексте масштабных злодеяний – это шаг в правильном направлении, в общем контексте усилий для реформирования Совета безопасности,

– заявил Кислица.

Он подчеркнул, если бы государство-агрессор не обладал правом вето, миротворческие силы с полноценным мандатом Совета безопасности уже были бы на всех оккупированных территориях.

Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всей территории Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

О лишении России права вето уже говорил и Президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что члены ООН должны потребовать от Москвы освобождения украинских заложников и военнопленных.

Отметим, санкции против России за ее агрессию в Украине продолжаются, кроме того – появляются новые. Так, президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия ранее принятых антироссийских ограничений. Аналогичное решение принял и Евросоюз – там санкции будут действовать как минимум до июля 2019 года.

Кроме того, ЕС, США и Канада отреагировали на захват Россией украинских кораблей на Азове в ноябре 2018 года. В санкционные списки стран попали как отдельные лица, так и целые компании.

По какому сценарию миротворцы должны войти на Донбасс?

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко назвал лучшую модель миссии для Украины. Миротворческая миссия ООН должна разворачиваться на территории Донбасса по "хорватскому сценарию", а во главе должен стоять международная переходная администрация. Контингент миротворцев должен насчитывать от 25 до 50 тысяч солдат из разных стран мира.