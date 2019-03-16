Київ пропонує забрати у Росії право вето у Радбезі ООН

Представник України запропонував позбавити Росію права вето у Раді безпеки ООН. Якби росіяни не могла ветувати рішення, то ситуація на окупованих територіях зараз була б іншою.

Що менше Росія відчуває супротиву, то більше відходить від міжнародних прав і норм, заявив заступник глави МЗС України Сергій Кислиця на спеціальному засіданні в Раді безпеки ООН, пише "Радіо Свобода".

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У Раді безпеки ООН 15 березня відбулося спецзасідання, присвячене п’ятій річниці початку окупації Росією Криму. Під час свого виступу у його межах Кислиця наголосив на актуальності статті 27 статуту організації. Відповідно до неї, член Ради безпеки, який є стороною в суперечці, має утримуватися від голосування.

Ми вважаємо, що франко-мексиканська ініціатива щодо припинення дії вето в контексті масштабних злодіянь – це крок у правильному напрямку, в загальному контексті зусиль для реформування Ради безпеки,

– заявив Кислиця.

Він наголосив, якби держава-агресор не володіла правом вето, вже миротворчі сили з повноцінним мандатом Ради безпеки були б на всіх окупованих територіях.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Про позбавлення Росії права вето вже говорив і Президент України Петро Порошенко. Він зазначив, що члени ООН повинні вимагати від Москви звільнення українських заручників та військовополонених.

Зазначимо, санкції проти Росії через її агресію в Україні тривають, окрім того – зёявляються нові. Так, президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії раніше прийнятих антиросійських обмеежнь. Аналогічне рішення прийняв і Євросоюз – там санкції діятимуть щонайменше до липня 2019 року.

Окрім того, ЄС, США та Канада відреагували на захоплення Росією українських кораблів на Азові у листопаді 2018 року. До санкційних списків країн потрапили як окремі особи, так і цілі компанії.

За яким сценарієм миротворці мають увійти на Донбас?

Радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Олександр Левченко назвав найкращу модель місії для України. Миротворча місія ООН повинна розгортатися на території Донбасу за "хорватським сценарієм", а на її чолі має стояти міжнародна перехідна адміністрація. Контингент миротворців мав би налічуватися від 25 до 50 тисяч солдатів з різних країн світу.