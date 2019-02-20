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      Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН

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      Промова Порошенка на Генасамблеї ООН
      Промова Порошенка на Генасамблеї ООН / Twitter-акаунт Петра Порошенка

      Росію треба позбавити права вето в Раді Безпеки ООН, а члени ООН повинні вимагати від РФ звільнення українських заручників та військовополонених. Росія розмістила вздовж кордонів з Україною та в окупованому Криму чимало техніки та не виконує мінські угоди.

      Про це 20 лютого в ході дебатів на Генасамблеї ООН щодо окупованих територій України заявив президент Петро Порошенко. Про що ще говорив президент – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Звільнення полонених українців

      Порошенко заявив, що привіз із собою звернення до Генерального секретаря ООН з проханням продовжити тиск на Москву для звільнення полонених українських моряків. Це звернення підписали тисячі українців.

      Порошенко також закликав усі країни подвоїти зусилля для звільнення понад 70 українських заручників, які утримуються в Росії та Криму, а також для обміну затриманих. Лише у 2018 році Україна передала Росії 13 пропозицій щодо потенційного обміну затриманих. Кремль проігнорував усі пропозиції.

      Росія готується до наступу

      Станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисячі військових, 88 артилерійських систем, 52 реактивні системи залпового вогню, 372 бойові броньовані машини, 113 бойових літаків, 62 бойові гелікоптери, 6 бойових суден і 6 підводних човнів, оснащених системами крилатих ракет "Калібр".

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      Росія перетворює Крим на стартовий майданчик для своїх ракет, переконаний Порошенко.

      На Донбасі російські збройні формування мають 496 танків. Ця кількість є більшою, ніж у Німеччини чи Франції, Іспанії чи Італії. На Донбасі також розміщені 938 броньованих бойових машин проросійських бойовиків, 128 реактивних систем залпового вогню, 776 артилерійських систем.

      Територію окупованого Донбасу визнано найбільш замінованим регіоном у світі. Жителі цих територій наражаються на серйозні ризики.

      Військові експерти однозначно визначають, що озброєне угрупування на російському кордоні з Україною є наступальною ударною групою. Це не має нічого спільного з обороною. Вони призначені для військового удару. До цього готується Кремль,
      – наголосив президент України.

      Екологічна катастрофа на Донбасі

      З початку агресії на Донбасі до Росії незаконно переміщено 27% промислового потенціалу окупованого регіону. Сюди входить і обладнання 33 місцевих промислових гігантів. Решта підприємств не можуть повноцінно працювати через брак професійних кадрів, фінансових ресурсів.

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      На Донбасі погіршується і екологічна ситуація. Зокрема, через затоплення вугільних шахт існує ризик забруднення ґрунтових вод.

      Поблизу лінії зіткнення сторін розташована низка потенційно небезпечних об'єктів. Через регулярні обстріли проросійськими бойовиками ці об’єкти можуть стати епіцентром екологічної та техногенної катастроф.

      Об'єкти критичної інфраструктури, електропостачання, газо- і водопроводи пошкоджені обстрілами і вимагають термінового ремонту,
      – наголосив Порошенко.

      Настав час поставити Росію на місце

      Президент України нагадав, що у 1939 році за свою агресивну поведінку Москва була виключена з Ліги Націй.

      Можливо, настав час поставити Росію на місце – почати з позбавлення її права вето, принаймні, коли йдеться про питання російської агресії проти України?,
      сказав Порошенко.

      Миротворці ООН

      Порошенко заявив, що його ініціатива розмістити на території України миротворчу операцію під егідою ООН була заблокована Росією. Офіційна Москва відкинула можливість повноцінного залучення ООН до врегулювання конфлікту.

      При цьому президент нагадав, що для України принципово: будь-яке рішення про створення миротворчої операції на Донбасі має поширювати її мандат на всю окуповану територію, включаючи кордон. Місія повинна передбачати виведення російських військ та їхньої зброї з української території, а також розпуск усіх незаконних органів.

      Порошенко також закликав Росію як сторону виконувати її зобов’язання за мінськими угодами.

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      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Генасамблея ООН Новини Росії Анексія Криму Україна – Росія ООН Війна на Донбасі Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Миротворчий контингент
      Джерело: 24 канал
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