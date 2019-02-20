Настав час поставити Росію на місце: Порошенко звернувся з пропозицією до ООН
Росію потрібно позбавити права вето в Раді Безпеки ООН за її агресивну поведінку проти України. Про це заявив у ході дебатів на Генасамблеї ООН Президент України Петро Порошенко.
"Можливо, настав час поставити Росію на місце – почати з позбавлення її права вето, у крайньому разі, коли мовиться про питання російської агресії проти України?", – сказав Порошенко.
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Він нагадав, що в 1939 році за свою агресивну поведінку Москва була виключена з Ліги Націй. На думку президента України, це було "правильним і виправданим ходом".
Джерело: 24 канал
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