Росія готується до військового удару по Україні, – Порошенко

20 лютого відбувається засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Делегацію очолює Петро Порошенко. Він заявив, що Росія готується до військового удару по Україні.

Подальша ескалація агресивних дій Росії щодо України до рівня повномасштабної війни вже не є нереальною через концентрацію біля українського кордону великого угруповання ЗС РФ, повідомив президент України.

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Порошенко додав, що військові експерти однозначно визначають, що озброєне угрупування на російському кордоні з Україною є наступальною ударною групою.

Це не має нічого спільного з обороною. Вони призначені для військового удару. До цього готується Кремль,

– наголосив Петро Порошенко.

Військові експерти однозначно визначають, що озброєне угрупування на російському кордоні з Україною є наступальною ударною групою. Це не має нічого спільного з обороною. Вони призначені для військового удару. До цього готується Кремль. — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 февраля 2019 г.

Станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисячі своїх військових, сотні бронемашин, артилерійських систем. Не виключено, що РФ розгорнула і ядерну зброю, що перетворює півострів на стартовий майданчик для її ракет.