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      Россия готовится к военному удару по Украине, – Порошенко

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      Россия готовится к военному удару по Украине, – Порошенко
      Россия готовится к военному удару по Украине, – Порошенко / epa.eu

      20 февраля проходит заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Делегацию возглавляет Петр Порошенко. Он заявил, что Россия готовится к военному удару по Украине.

      Дальнейшая эскалация агрессивных действий России в отношении Украины до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной из-за концентрации у украинской границы крупной группировки ВС РФ, сообщил президент Украины.

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      Порошенко добавил, что военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой.

      Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль,
      – отметил Петр Порошенко.

      По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи своих военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем. Не исключено, что РФ развернула и ядерное оружие, что превращает полуостров на стартовую площадку для ее ракет.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Петр Порошенко Генассамблея ООН Новости политики Новости России
      Источник: 24 канал
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