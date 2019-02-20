Россия готовится к военному удару по Украине, – Порошенко

20 февраля проходит заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Делегацию возглавляет Петр Порошенко. Он заявил, что Россия готовится к военному удару по Украине.

Дальнейшая эскалация агрессивных действий России в отношении Украины до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной из-за концентрации у украинской границы крупной группировки ВС РФ, сообщил президент Украины.

Читайте также: Евросоюз продлит санкции в отношении России еще на полгода

Порошенко добавил, что военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой.

Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль,

– отметил Петр Порошенко.

Військові експерти однозначно визначають, що озброєне угрупування на російському кордоні з Україною є наступальною ударною групою. Це не має нічого спільного з обороною. Вони призначені для військового удару. До цього готується Кремль. — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 февраля 2019 г.

По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи своих военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем. Не исключено, что РФ развернула и ядерное оружие, что превращает полуостров на стартовую площадку для ее ракет.