Россия готовится к военному удару по Украине, – Порошенко
20 февраля проходит заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Делегацию возглавляет Петр Порошенко. Он заявил, что Россия готовится к военному удару по Украине.
Дальнейшая эскалация агрессивных действий России в отношении Украины до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной из-за концентрации у украинской границы крупной группировки ВС РФ, сообщил президент Украины.
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Порошенко добавил, что военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой.
Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль,
– отметил Петр Порошенко.
По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи своих военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем. Не исключено, что РФ развернула и ядерное оружие, что превращает полуостров на стартовую площадку для ее ракет.