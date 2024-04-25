Зокрема, у резолюції закликають уряди держав-членів ЄС запровадити термінові заходи щодо обмеження російського впливу напередодні виборів до Європарламенту. Про це передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Дивіться також В ЄС обурилися тим, що Орбан привітав Путіна з "переобранням" на посаду президента

Санкції проти російських пропагандистів та Медведчука

Європарламент просить запровадити санкції проти російських пропагандистів та ЗМІ, а також додати обмеження щодо Віктора Медведчука та його друга Артема Марчевського, який працює в Voice of Europe.

Відповідну резолюцію підтримали 429 євродепутатів, ще 27 – проголосували проти, 48 – утрималися. В Європарламенті вважають, що найбільшою загрозою залишається Росія.

Євродепутати пропонують посилити внутрішню безпеку та запровадити обов'язкове навчання з безпеки для депутатів Європарламенту та співробітників.

Крім того, з огляду на новини про отримання коштів від Кремля ультраправим депутатом Максиміліаном Крахом та підозрою, що його помічник шпигує на користь Китаю, Європарламент вимагає від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" розкрити джерела фінансування.

Резолюція Європарламенту про президентські вибори в Росії: що відомо