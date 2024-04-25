В частности, в резолюции призывают правительства государств-членов ЕС ввести срочные меры по ограничению российского влияния накануне выборов в Европарламент. Об этом передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также В ЕС возмутились тем, что Орбан поздравил Путина с "переизбранием" на пост президента

Санкции против российских пропагандистов и Медведчука

Европарламент просит ввести санкции против российских пропагандистов и СМИ, а также добавить ограничения в отношении Виктора Медведчука и его друга Артема Марчевского, который работает в Voice of Europe.

Соответствующую резолюцию поддержали 429 евродепутатов, еще 27 – проголосовали против, 48 – воздержались. В Европарламенте считают, что самой большой угрозой остается Россия.

Евродепутаты предлагают усилить внутреннюю безопасность и ввести обязательное обучение по безопасности для депутатов Европарламента и сотрудников.

Кроме того, учитывая новости о получении средств от Кремля ультраправым депутатом Максимилианом Крахом и подозрением, что его помощник шпионит в пользу Китая, Европарламент требует от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" раскрыть источники финансирования.

Резолюция Европарламента о президентских выборах в России: что известно