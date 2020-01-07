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      Новый посол Украины в США Ельченко вручил верительные грамоты Трампу: видео

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      Владимир Ельченко вручил верительные грамоты Трампу / unmultimedia.org

      В понедельник, 6 января, американский президент Дональд Трамп встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко. Последний был одним из шести новых послов, которые в этот день вручали верительные грамоты Трампу.

      Несмотря на то, что были и другие дипломаты, особенно заметным на фоне разговоров об импичменте Трампу было присутствие именно украинского посла, пишет The Hill.

      Интересно: Что известно о новом после Украины в США Владимире Ельченко

      Кроме Владимира Ельченко Дональд Трамп в этот день также принял послов:

      • Южной Кореи;
      • Таиланда;
      • Австрии;
      • Сенегала;
      • Восточного Тимора.

      В то же время новый украинский посол в США в своем твиттере показал видео, как он приезжает в Белый дом, где вскоре вручит верительные грамоты американскому президенту.

      Представляю верительные документы от Владимира Зеленского Дональду Трампу. Заслуженный представитель Украины, который всегда твердо поддерживал нашу независимость. Украинцы этого никогда не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть улучшено в интересах обеих стран,
       написал Ельченко.

      Что значит процедура передачи верительных грамот? Передача верительных грамот от президента президенту через посла является формальной процедурой перед вступлением дипломата в должность. Верительные грамоты  документ, в котором президент, который отсылает посла, отмечает, что верит ему, как себе самому.

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      6 января
      553
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины МИД Украины Дональд Трамп Новости США Новости политики Владимир Зеленский
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