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      Новий посол України у США Єльченко вручив вірчі грамоти Трампу: відео

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      Володимир Єльченко вручив вірчі грамоти Трампу / unmultimedia.org

      У понеділок, 6 січня, американський президент Дональд Трамп зустрівся з новим послом України у США Володимиром Єльченком. Останній був одним з шести нових послів, які у цей день вручали вірчі грамоти Трампу.

      Попри те, що були й інші дипломати, особливо помітною на фоні розмов про імпічмент Трампу була присутність саме українського посла, пише The Hill.

      Цікаво: Що відомо про нового посла України в США Володимира Єльченка

      Крім Володимира Єльченка Дональд Трамп у цей день також прийняв послів:

      • Південної Кореї;
      • Таїланду;
      • Австрії;
      • Сенегалу;
      • Східного Тимору.

      Водночас новий український посол у США у своєму твіттері показав відео, як він приїздить до Білого дому, де невдовзі вручить вірчі грамоти американському президенту.

      Представляю вірчі документи від Володимира Зеленського Дональду Трампу. Заслужений представник України, який завжди твердо підтримував нашу незалежність. Українці цього ніколи не забудуть. Наше стратегічне партнерство має бути покращене на користь обох країн,
      – написав Єльченко.

      Що означає процедура передачі вірчих грамот?Передача вірчих грамот від президента президенту через посла є формальною процедурою перед вступом дипломата на посаду. Вірчі грамоти – документ, у якому президент, який відсилає посла, зазначає, що вірить йому, як собі самому.

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      6 січня
      3216
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп МЗС України Володимир Зеленський
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