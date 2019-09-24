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      Новый президент Украины стоит перед определяющим выбором, – Financial Times

      96 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 5.ua

      Чтобы стать модернизирующим реформатором, Владимир Зеленский должен дистанцироваться от олигархов.

      Такое мнение высказывает редакция Financial Times в материале " Ukraine’s new president faces a defining choice".

      FT обращает внимание на то, что в последние две недели в Украине начали происходить тревожные события. Миллиардер-олигарх Игорь Коломойский, подозреваемый в том, что помог привести г-на Зеленского к власти, но пробывший большую часть последних двух лет в изгнании, громко вернулся в украинскую столицу. Затем премьер-министр сообщил, что Киев готов к мировому соглашению по ПриватБанку, который находился у Коломойского в совместном владении, пока не был национализирован в 2016 году с предполагаемой дырой в 5,5 млрд долларов на счетах.
       
      Киев пытается вернуть миллиарды с помощью уголовных обвинений против олигарха. Последний утверждает, что это дело было сфабриковано предыдущим правительством, чтобы захватить его ценный актив. Однако, сделка по возврату банка или снятию претензий к г-ну Коломойскому не только рискует поставить под угрозу будущее финансирование от МВФ и других западных партнеров, которые настаивали на национализации ПриватБанка для защиты финансовой стабильности. Это может подорвать и другие позитивные шаги правительства.

      Сторонники Запада, жаждущие увидеть, как Украина, наконец, отказалась от своей клептократической модели, в значительной степени дали г-ну Зеленскому преимущество, даже несмотря на то, что телевизионный комик получил известность благодаря передачам на канале г-на Коломойского.

      Но они упустили из виду назначение президентом Андрея Богдана – адвоката Коломойского – своим руководителем аппарата. Инвесторы приветствовали назначенного президентом 35-летнего премьер-министра – Алексея Гончарука. Он начал активную программу по легализации продаж сельхозугодий, приватизации государственных предприятий, либерализации рынка труда, противодействию рейдерству и усилению защиты собственности.

      Однако 10 сентября в кабинете президента был заснят улыбающийся Коломойский с Зеленским и Богданом. А затем премьер-министр в интервью FT обмолвился, что Зеленский хочет "искать совместные решения" в отношении ПриватБанка, хотя позднее заявил, что его неправильно истолковали.

      В Украине начали происходить и другие тревожные вещи. Полиция совершила налет на штаб-квартиру ПриватБанка и дом Валерии Гонтаревой, экс-главы центрального банка, который в последние годы руководил очисткой банковского сектора Украины, включая национализацию банка Коломойского. В прошлый вторник дача Гонтаревой под Киевом сгорела в результате явного поджога. Коломойский настаивает на том, что не он стоит за этими инцидентами. Впрочем, кто бы ни был ответственен за это, они олицетворяют возвращение к темным путям Украины 20 лет назад – а это полная противоположность той картинке, которое страна хочет собой представлять.

      Особенно сейчас, когда г-н Зеленский был втянут в международный резонанс из-за сообщений о том, что президент США Дональд Трамп попросил его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Последнее, что ему сейчас нужно, это крупный внутренний скандал.

      Любое урегулирование вопроса ПриватБанка должно предусматривать максимальное восстановление активов у его бывших владельцев и должно быть согласовано с МВФ. Помимо этого, президент стоит перед определяющим выбором. Многие украинцы считают, что его предшественник, миллиардер Петр Порошенко, не смог сбросить с себя мантию олигарха и стать настоящим государственным реформатором государственным деятелем. Г-н Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" (в соответствии с названием выведшего его в президенты сериала и его партии) или слугой олигархов.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Игорь Коломойский Приватбанк
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