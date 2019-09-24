Новый президент Украины стоит перед определяющим выбором, – Financial Times

Чтобы стать модернизирующим реформатором, Владимир Зеленский должен дистанцироваться от олигархов.





FT обращает внимание на то, что в последние две недели в Украине начали происходить тревожные события. Миллиардер-олигарх Игорь Коломойский, подозреваемый в том, что помог привести г-на Зеленского к власти, но пробывший большую часть последних двух лет в изгнании, громко вернулся в украинскую столицу. Затем премьер-министр сообщил, что Киев готов к мировому соглашению по ПриватБанку, который находился у Коломойского в совместном владении, пока не был национализирован в 2016 году с предполагаемой дырой в 5,5 млрд долларов на счетах. Такое мнение высказывает редакция Financial Times в материале " Ukraine’s new president faces a defining choice ".FT обращает внимание на то, что в последние две недели в Украине начали происходить тревожные события. Миллиардер-олигарх Игорь Коломойский, подозреваемый в том, что помог привести г-на Зеленского к власти, но пробывший большую часть последних двух лет в изгнании, громко вернулся в украинскую столицу. Затем премьер-министр сообщил, что Киев готов к мировому соглашению по ПриватБанку, который находился у Коломойского в совместном владении, пока не был национализирован в 2016 году с предполагаемой дырой в 5,5 млрд долларов на счетах.

Киев пытается вернуть миллиарды с помощью уголовных обвинений против олигарха. Последний утверждает, что это дело было сфабриковано предыдущим правительством, чтобы захватить его ценный актив. Однако, сделка по возврату банка или снятию претензий к г-ну Коломойскому не только рискует поставить под угрозу будущее финансирование от МВФ и других западных партнеров, которые настаивали на национализации ПриватБанка для защиты финансовой стабильности. Это может подорвать и другие позитивные шаги правительства.

Сторонники Запада, жаждущие увидеть, как Украина, наконец, отказалась от своей клептократической модели, в значительной степени дали г-ну Зеленскому преимущество, даже несмотря на то, что телевизионный комик получил известность благодаря передачам на канале г-на Коломойского. Но они упустили из виду назначение президентом Андрея Богдана – адвоката Коломойского – своим руководителем аппарата. Инвесторы приветствовали назначенного президентом 35-летнего премьер-министра – Алексея Гончарука. Он начал активную программу по легализации продаж сельхозугодий, приватизации государственных предприятий, либерализации рынка труда, противодействию рейдерству и усилению защиты собственности. Однако 10 сентября в кабинете президента был заснят улыбающийся Коломойский с Зеленским и Богданом. А затем премьер-министр в интервью FT обмолвился, что Зеленский хочет "искать совместные решения" в отношении ПриватБанка, хотя позднее заявил, что его неправильно истолковали.