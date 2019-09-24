Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, – Financial Times

Щоб стати модернізуючим реформатором, Володимир Зеленський має дистанціюватися від олігархів.

Таку думку висловлює редакція Financial Times в матеріалі "Новий президент України стоїть перед визначальним вибором" ("Ukraine's new president faces a defining choice").

FT звертає увагу, що протягом останніх двох тижнів в Україні почали відбуватися тривожні події. Мільярдер-олігарх Ігор Коломойський, якого підозрюють у тому, що допоміг привести Зеленського до влади, після близько двох років у вигнанні ефектно повернувся до української столиці. Потім прем'єр-міністр повідомив, що Київ готовий до мирової угоди у справі Приватбанку, який знаходився у власності Коломойського, поки не був націоналізований 2016 року з передбачуваною дірою в 5,5 млрд доларів на рахунках.

Київ намагається повернути мільярди за допомогою кримінальних звинувачень проти олігарха. Останній стверджує, що ця справа була сфабрикована попереднім урядом, щоб захопити його цінний актив. Однак операція з повернення банку або зняття претензій до пана Коломойського не лише ставить під загрозу майбутнє фінансування від МВФ та інших західних партнерів, які наполягали на націоналізації Приватбанку для захисту фінансової стабільності. Це може підірвати й інші позитивні кроки уряду.

Прихильники Заходу, які прагнуть побачити, як Україна відмовиться від своєї клептократичної моделі, значною мірою надали пану Зеленському перевагу. І це навіть попри те, що телевізійний комік здобув популярність завдяки передачам на каналі пана Коломойського.

Але вони випустили з уваги призначення президентом Андрія Богдана – адвоката Коломойського – керівником апарату президента. Інвестори вітали призначеного гарантом 35-річного прем'єр-міністра – Олексія Гончарука. Він почав активну програму з легалізації продажу сільгоспугідь, приватизації державних підприємств, лібералізації ринку праці, протидії рейдерству та посилення захисту власності.

Однак 10 вересня в кабінеті президента був помічений усміхнений Коломойський із Зеленським та Богданом. А потім прем'єр-міністр в інтерв'ю FT обмовився, що Зеленський хоче "шукати спільні рішення" щодо Приватбанку, хоча пізніше заявив, що його неправильно розтлумачили.

В Україні почали відбуватися й інші тривожні речі. Видання FT припускає, що поліція здійснила наліт на штаб-квартиру Приватбанку і будинок Валерії Гонтаревої, ексглави Нацбанку, яка протягом останніх років керувала очищенням банківського сектора України, включаючи націоналізацію банку Коломойського. Минулого вівторка дача Гонтаревої під Києвом згоріла в результаті явного підпалу. Коломойський наполягає на тому, що не він стоїть за цими інцидентами. Втім, хто б не був відповідальний за це, вони уособлюють повернення до темних шляхів України 20 років тому – а це повна протилежність тій картинці, яке країна хоче собою представляти.

Особливо зараз, коли пан Зеленський утягнутий у міжнародний резонанс через повідомлення про те, що Дональд Трамп попросив його провести розслідування щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Останнє, що йому зараз потрібно, це великий внутрішній скандал.

Будь-яке врегулювання питання Приватбанку має передбачати максимальне відновлення активів у його колишніх власників і має бути погоджено з МВФ. Крім цього, президент стоїть перед визначальним вибором. Багато українців вважають, що його попередник, мільярдер Петро Порошенко, не зміг скинути з себе мантію олігарха і стати справжнім державним реформатором, державним діячем. Пан Зеленський повинен вирішити, чи хоче він бути "слугою народу" (відповідно до назви серіалу, який вивів його в президенти, і його партії) або слугою олігархів.