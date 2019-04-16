Новый приказ МОН: как будут проверять украинские школы

В Украине появится институциональный аудит. В Министерстве образования и науки утвердили, что новые надзорно-контрольные функции будут инструментом поддержки образовательных учреждений.

Такой аудит будут проводить не чаще, чем раз в десять лет согласно перспективным и годовым планам. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

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Перспективные планы формируют территориальные органы Государственной службы качества образования, которые утверждает руководитель. Ежегодно до 1 апреля терорганы службы качества образования готовят отчеты о выполнении годовых планов и обнародуют их на своих веб-сайтах.

Срок работы экспертной группы в школе не может превышать десять рабочих дней. А там, где средняя численность работников за календарный год не превышает 50 человек, – пять рабочих дней,

– поясняют в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Также могут осуществлять внеплановые проверки. Это может происходить в школах с низким качеством образования, которые подтверждены результатом независимого внешнего мониторинга. Аудит могут провести внепланово по инициативе руководителя, основателя школы, попечительского совета школы.

Кто будет осуществлять проверки

Работу заведения будет оценивать отдельно созданная экспертная группа. В ее состав будут входить педагоги, которые имеют опыт работы в школе не менее пяти лет, высшее педагогическое образование или высшую квалификационную категорию, а также прошли специальное обучение.

В экспертной группе должно быть не более 12, но не менее трех членов. Также к ее работе могут приобщить представителей общественности.

Во время оценивания заведения будут учитывать и мнения участников образовательного процесса. Экспертная группа может проводить опросы среди педагогов, а также учеников и родителей.



Институциональный аудит

Что будут проверять

Насколько в школе комфортные и безопасные условия обучения и труда. Нет в школе насилия или дискриминации. Развивает ли и мотивирует образовательное пространство. Есть ли в школе открытая, прозрачная и понятная система оценивания учебных достижений учащихся. Системно ли отслеживают и корректируют результаты обучения каждого ребенка. Насколько эффективно педагоги планируют свою работу: используют ли современные образовательные подходы, чтобы организовать учебный процесс. Как налаживают сотрудничество с учениками, их родителями, работниками школы. Формирует ли школа в отношениях доверие, прозрачность, соблюдение этических норм. Насколько эффективна кадровая политика и насколько обеспечены возможности для профессионального развития педагогов. Формируется ли и внедряется политика академической честности.

Что происходит после проверки

На основании отчета о проведении аудита, включая акт проверки и подготовленные экспертами аналитические справки, будет состоять вывод и рекомендации для школы.

Результаты оценивания будут показывать достижения учреждения и его потребности, а также определять уровень качества образования. Первый высокий, второй – достаточный, третий – требует улучшения, четвертый – низкий,

– рассказывает Лилия Гриневич.



Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич

На основании результатов проверки школа получит предписание по устранению нарушений, если таковые имеются. Устранить их должны максимум за один календарный год. Сроки устранения нарушений, требующих средств, согласовываются с руководителем школы.

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В течение десяти рабочих дней после окончания определенного срока для устранения нарушений школа информирует проверку о том, что все исправила. Тогда проверка имеет пять рабочих дней, чтобы решить, целесообразно ли проверять результаты устранения нарушений.