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      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме

      31 Читати новину українською
      Как восстановить старый паркет и лестницы в доме - советы как правильно ухаживать
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме / Pexel.com

      В последние годы в Украине все больше владельцев квартир и домов отдают предпочтение классическому деревянному полу – будь это паркет или массивная доска – над ламинатом. Такой пол может служить десятилетиями – конечно, если вы будете правильно ухаживать за деревом.

      Если же вы являетесь счастливым владельцем частного дома, то скорее всего, он имеет несколько этажей, ведь это позволяет более рационально использовать площадь. Поэтому неотъемлемой деталью таких домов является деревянная лестница.

      Существует ряд факторов, как влажность, перепады температур или другие физические факторы, которые влияют на состояние древесины. Однако сейчас на рынке есть достаточно продуктов, которые помогут вернуть вашему полу или лестнице первоначальный вид. Недвижимость 24 предлагает вам ряд советов, как вдохнуть новую жизнь в ваш пол.

      Прежде всего, внимательно осмотрите его. Очистите пол или лестницу от грязи и жира и тщательно просушите. Отдельные сильно поврежденные части паркета или доски нужно будет заменить на новые. Кроме того, если древесина у вас была окрашена – стоит очистить ее от старой краски.

      Не забудьте тщательно зашпаклевать все отверстия, выбоины и щели. Если толщина паркета позволяет – проциклюйте его, таким образом вы снимете верхний, наиболее поврежденный слой паркета.

      Следующий этап – лакировка. К этой части работ стоит подойти особенно тщательно, в частности, выбрать качественный лак, который поможет вашему полу и лестнице сохранять свой вид как можно дольше. Здесь стоит обратить внимание на такие характеристики: устойчивость к влаге и солнечным лучам, а также устойчивость к физическим нагрузкам и царапинам.

      Дополнительную устойчивость придают лаки на алкидно-полиуретановой основе. Например, Fussbodenlack от немецкого бренда Alpina, созданный на полиуретановой основе, обеспечивает создание водостойкого, прочного и устойчивого к вытиранию покрытия, которое можно будет смело мыть мыльной водой или бытовыми моющими средствами.

      Для лучшего эффекта стоит покрыть дерево несколькими слоями лака, однако не забывайте –каждый последующий слой лака стоит наносить лишь после того, как высохнет нижний (около 24 часов). Еще один совет – лучше наносить лак или краску вдоль волокон и только на сухую древесину.

      Если же проводить эту процедуру раз в 7-10 лет, то деревянные лестницы и пол еще долгое время будут иметь отличный вид.

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      Теги: Новости недвижимости Ремонт
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