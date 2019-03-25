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      Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі

      255 Читать новость на русском
      Як відновити старий паркет та сходи у домі - поради як правильно доглядати
      Новий вигляд для дерев'яних сходів та підлоги у домі / Pexel.com

      Останніми роками в Україні все більше власників квартир та будинків надають перевагу класичній дерев'яній підлозі – будь це паркет чи масивна дошка – над ламінатом. Така підлога може служити десятиліттями – звісно, якщо ви будете правильно доглядати за деревом.

      Якщо ж ви є щасливим власником приватного будинку то швидше за все, він має декілька поверхів, адже це дозволяє більш раціонально використати площу. Тож невід'ємною деталлю таких будинків є дерев'яні сходи.

      Існує низка факторів, як от вологість, перепади температур чи інші фізичні чинники, які впливають на стан деревини. Однак зараз на ринку є достатньо продуктів, які допоможуть повернути вашій підлозі або сходам первісний вигляд. Нерухомість 24 пропонує вам низку порад, як вдихнути нове життя у вашу підлогу.

      Перш за все, уважно огляньте її. Очистіть підлогу або сходи від бруду та жиру та ретельно просушіть. Окремі сильно пошкоджені частини паркету або дошки треба буде замінити на нові. Окрім того, якщо деревина у вас була пофарбована – варто очистити її від старої фарби.

      Не забудьте ретельно зашпаклювати всі отвори, вибоїни та щілини. Якщо товщина паркету дозволяє – проциклюйте його, таким чином ви знімете верхній, найбільш пошкоджений шар паркету.

      Наступний етап – лакування. До цієї частини робіт варто підійти особливо ретельно,зокрема, вибрати якісний лак, який допоможе вашій підлозі та сходам зберігати свій вигляд якомога довше. Тут варто звернути увагу на такі характеристики: стійкість до вологи та сонячних променів, а також стійкість до фізичних навантажень та подряпин.

      Додаткової стійкості надають лаки на алкідно-поліуретановій основі. Наприклад, Fussbodenlack від німецького бренду Alpina, створений на поліуретановій основі, забезпечує створення водостійкого, міцного та стійкого до витирання покриття, яке можна буде сміливо мити мильною водою або побутовими миючими засобами.

      Для кращого ефекту варто покрити дерево кількома шарами лаку, однак не забувайте – кожен наступний шар лаку варто наносити лише після того, як висохне нижній (бл. 24 годин). Ще одна порада – краще наносити лак або фарбу вздовж волокон та тільки на суху деревину.

      Якщо ж проводити цю процедуру раз на 7-10 років, то дерев'яні сходи та підлога ще довгий час будуть мати чудовий вигляд.

      blog_ava
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      Теги: Новини нерухомості Ремонт
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