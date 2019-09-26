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      Новый закон о публичных закупках позволит заказывать экотовары и услуги, – Мариковский

      22 Читати новину українською
      Экология
      Экология / volynnews.com

      Новый закон о публичных закупках позволит заказчикам государственных услуг выбирать их с учетом критерия экологичности.

      Об этом в эфире 24 канала заявил заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский.

      "Согласно новому закону, одними из критериев в тендерных закупках стали ресурсоэффективность и экологичность товаров работ и услуг. Для чего это важно? Если мы говорим о стратегии устойчивого развития, то она говорит о том, чтобы мы нашу страну передавали потомкам не в худшем состоянии, чем имеем сейчас. Максимум использовать то, что не вредит экологии, а способствует ей. Данный закон это учитывает", – сказал Мариковский.

      Напомним, Верховная Рада приняла закон 1076, в котором появились новые критерии отбора. Законом уточнено, что заказчик должен учитывать экологичность и ресурсоэффективность товаров, работ и услуг. Нововведения начнут внедряться за пол года после опубликования.

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      Теги: Законодательство Экология Новости Украины
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