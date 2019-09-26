Новий закон про публічні закупівлі дозволить замовляти екотовари та послуги, – Маріковський

Новий закон про публічні закупівлі дозволить замовникам державних послуг обирати їх з урахуванням критерію екологічності.

Про це в ефірі 24 каналу заявив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олександр Маріковський.

"Згідно нового закону, одними із критеріїв в тендерних закупівлях стали ресурсоефективність та екологічність товарів робіт та послуг. Для чого це важливо? Якщо ми говоримо про стратегію сталого розвитку, то вона говорить про те, аби ми нашу країну передавали нащадкам не в гіршому стані, аніж маємо зараз. Максимум використовувати те, що не шкодить екології, а сприяє їй. Даний закон це враховує", – сказав Маріковський.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон 1076, в якому з'явились нові критерії відбору. Законом уточнено, що замовник має враховувати екологічність та ресурсоефективність товарів, робіт та послуг. Нововведення почнуть впроваджуватися за пів року після опублікування.