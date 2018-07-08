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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Новый закон урегулирует кредитные отношения, – эксперт

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Возобновление кредитования произойдет не сразу
Возобновление кредитования произойдет не сразу / agropolit.com

Закон "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно возобновления кредитования" значительно изменяет объем прав и обязанностей сторон в отношениях, которые возникают при кредитовании. Можно говорить о некотором смещении баланса прав в пользу кредиторов, которые будут более защищенными при выдаче займов.

Об этом в комментарии 24 канала отметил старший судебный эксперт отдела исследований финансово-кредитных операций и экономической деятельности предприятий лаборатории экономических исследований КНИИСЭ Михаил Поленников.

Эффект от принятия закона будет не мгновенным, но все же, в результате, кредиты станут доступнее для населения и бизнеса, считает эксперт.

Улучшение картины на рынке будет происходить в течение нескольких лет. При этом кредитные учреждения моментально не снизят процентные ставки, это достаточно длительный процесс, на который, в том числе, будет влиять увеличение инвестиций и рост конкуренции между кредиторами, что связано, опять же, с укреплением их прав,
– уточнил Поленников.

Он также отметил, что распространение действия закона на отношения, возникшие до введения его в действие и продолжают существовать после вступления его в силу, является очень спорной нормой.

"Если оценивать этот закон в общем и целом, считаю его шагом в правильном направлении, в результате мы получаем более урегулированные кредитные отношения между кредиторами, заемщиками и поручителями, что будет способствовать возобновлению кредитования в Украине, поскольку это жизненно необходимо для роста экономики страны", – отметил эксперт.

Но подчеркнул, что не стоит забывать о проблемных кредитах, которые были предоставлены именно населению на покупку жилья. И о развитии в будущем всевозможных программ рефинансирования на приемлемых для должника условиях, для решения вопросов, связанных с проблемной задолженностью.

Напомним, парламент во втором чтении и в целом проголосовал за закон "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно возобновления кредитования". В Национальном банке эту инициативу полностью поддержали.

Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Кредит Банки
Источник: 24 канал
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