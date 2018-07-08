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Новий закон урегулює кредитні відносини, – експерт

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Відновлення кредитування станеться не відразу
Відновлення кредитування станеться не відразу / agropolit.com

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування" значно змінює обсяг прав і обов'язків сторін у відносинах, які виникають при кредитуванні. Можна говорити про деяке зміщення балансу прав на користь кредиторів, які будуть більш захищеними при видачі позик.

Про це у коментарі 24 каналу зазначив старший судовий експерт відділу досліджень фінансово-кредитних операцій і економічної діяльності підприємств лабораторії економічних досліджень КНДІСЕ Михайло Поленніков. 

Ефект від прийняття закону буде не миттєвим, але все ж, в результаті, кредити стануть доступнішими для населення і бізнесу, вважає експерт. 

Поліпшення картини на ринку буде відбуватися протягом декількох років. При цьому кредитні установи моментально не знизять відсоткові ставки, це досить тривалий процес, на який, в тому числі, впливатиме збільшення інвестицій і зростання конкуренції між кредиторами, що пов'язано, знову ж таки, зі зміцненням їх прав,
– уточнив Поленніков.

Він також зазначив, що поширення дії закону на відносини, що виникли до введення його в дію і продовжують існувати після набрання ним чинності, є дуже спірною нормою.

"Якщо оцінювати цей закон в загальному і цілому, вважаю його кроком в правильному напрямку, в результаті ми отримуємо більш врегульовані кредитні відносини між кредиторами, позичальниками і поручителями, що сприятиме відновленню кредитування в Україні, оскільки це життєво необхідно для зростання економіки країни",  – відзначив експерт.

Але наголосив, що не варто забувати про проблемні кредити, які були надані саме населенню на покупку житла тощо. І про розвиток у майбутньому всіляких програм рефінансування, на прийнятних для боржника умовах, для вирішення питань, пов'язаних із проблемною заборгованістю.

Нагадаємо, парламент у другому читанні та в цілому проголосував за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування". У Національному банку цю ініціативу цілком підтримали.

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Кредит Банки
Джерело: 24 канал
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