Делегаты съезда правящей партии "Грузинская мечта" избрали председателем Иракли Кобахидзе. Также они изменили новый состав политбюро.

Ранее должность занимал Иванишвили. Об этом сообщили на сайте "Первый канал Грузия".

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Настоящее европейское государство

Кобахидзе выступил на собрании. Он заявил, что правящая партия может превратить Грузию в настоящее европейское государство.

Кандидатуру единогласно поддержали

Кандидатуру нового лидера единогласно поддержали 400 делегатов на съезде партии. Новоизбранный глава заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать доверие. В частности он поблагодарил своего предшественника.

Успех партии

По его словам, за последние годы команда добилась большого успеха. Несмотря на то, что были недостатки и ошибки, их исправляли. Сейчас партия может продолжать работать, чтобы закончить дело, начатое с 2012-летнего демократического распада Иванишвили.

Преобразование нашей страны в европейское государство – этим и служит наш амбициозный план. Создать прочные основы для того, чтобы Грузия представляла официальное членство в ЕС в 2024 году,

– говорится в заявлении Кобахидзе на фейсбук-странице партии.

Отметим! Бывший председатель партии, экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили 11 января объявил о своей отставке с должности главы "Грузинской мечты" и уходе из политики. Он сказал, что выполнил свою миссию и возвращается к привычной жизни.

Что известно о Ираклии Кобахидзе: коротко