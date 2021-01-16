Делегати з'їзду керівної партії "Грузинська мрія" обрали головою Іраклі Кобахідзе. Також вони змінили новий склад політбюро.

Раніше посаду обіймав Бідзіна Іванішвілі. Про це повідомили на сайті "Перший канал Грузія".

Зверніть увагу Грузія категорично проти китайської вакцини, яку хоче купувати Україна

Справжня європейська держава

Кобахідзе виступив на зібранні. Він заявив, що керівна партія може перетворити Грузію на справжню європейську державу.

Кандидатуру одноголосно підтримали

Кандидатуру нового лідера одноголосно підтримали 400 делегатів на з'їзді партії. Новообраний глава запевнив, що докладе всіх зусиль, аби виправдати довіру. Зокрема він подякував своєму попереднику.

Успіх партії

За його словами, за останні роки команда домоглася великого успіху. Попри те, що були недоліки й помилки, їх виправляли. Наразі партія може продовжувати працювати, щоб закінчити справу, розпочату від 2012-річного демократичного розпаду Бідзіна Іванішвілі.

Перетворення нашої країни в європейську державу – цим і служить наш амбітний план. Створити міцні основи для того, щоб Грузія представляла офіційне членство в ЄС у 2024 році,

– мовиться у заяві Кобахідзе на фейсбук-сторінці партії.

Зазначимо! Колишній голова партії, експрем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі 11 січня оголосив про свою відставку з посади голови "Грузинської мрії" і відхід із політики. Він сказав, що виконав свою місію і повертається до звичного життя.

Що відомо про Іраклія Кобахідзе: коротко