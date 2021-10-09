Арахамия сказал, что коллеги из фракции не будут настаивать, чтобы Третьякова покинула пост главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.

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Сам Арахамия тоже считает, что Третьякову не стоит увольнять только за то, что она "что-то сказала". По словам политика, глава комитета – это менеджерская должность. Поэтому "ломать через колено эту ситуацию" не будут.

Арахамия назвал Третьякову нравственной личностью

Глава фракции рассказал, что после скандала еще не общался дополнительно с Третьяковой.

Честно говоря, она нравственная личность. Я не понимаю, может, там был кризис большой за последние несколько дней – очень напряженно все работали. Может, с этим связано,

– сказал Арахамия.

Заявление Третьяковой

Нардеп Третьякова прокомментировала смерть коллеги из депутатской группы "За майбутнє" Антона Полякова в чате партии. Она заявила, что теперь стало "одним врагом меньше".

Слова политика вызвали скандал. Члены депутатской группы "За майбутнє" требовали от "слуг" извинений. Однако Третьякова заявила, что у нее есть право на свободу слова.

Верховная Рада отстранила скандальную нардепа от 5 пленарных заседаний.

Обратите внимание! Это уже не первый скандал, в который попала Третьякова. В июле 2020 года она предлагала легализовать в Украине секс-индустрию и "все, что возможно". Также Третьякова заявляла, что дети, которые рождаются "в семьях, нуждающихся в материальной помощи" – " очень низкого качества".