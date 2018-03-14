"Нулевое" декларирование: кого миловать, кого – наказывать

О "нулевом" декларировании для граждан в Украине говорят уже полтора года. На днях президент Петр Порошенко на встрече с представителями отечественного и зарубежного бизнеса предложил вернуться к обсуждению возможности все-таки ввести такие декларации.

Что такое "нулевая" декларация

По состоянию на сегодня юридического понятия "нулевой" декларации нет в украинском законодательстве. Как разговорный этот термин употребляется предпринимателями в отношении налоговой декларации с отсутствием дохода (убыточностью).

Четко выписанного единого законопроекта, по которому можно было бы отслеживать процесс подготовки к "нулевому" декларированию, нет. Зато законопроектов на эту тему есть много. Например, на сайте ВР есть законопроект 3662 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно нулевой декларации, в январе 2016 включен в повестку дня. Сейчас он на рассмотрении в Комитете ВР.

Этот законопроект предлагает дополнить Налоговый кодекс пунктом о том, чтобы временно установить налог за декларирование доходов, имущества, имущественных прав субъектом представления нулевой декларации. Плательщиками налога в законопроекте называются субъекты представления нулевой декларации (согласно закону о нулевой декларации, о котором далее), которые задекларировали доходы, другое имущество, имущественные права. Объектом обложения налогом являются доходы, другое имущество, имущественные права, указанные в нулевой декларации плательщика налога. При этом налоговые ставки – разные для каждой части дохода. В частности, для объектов налогообложения стоимостью до 25 миллионов гривен – 1%, свыше 100 миллионов – 5%.

Но есть большое "но" – этот законопроект ссылается на "Закон о нулевой декларации". Один такой был внесен в парламент в декабре 2015 года, но в ноябре 2016 – отозван. Иного принятого закона о нулевых декларациях нет.

Если же простыми словами, то "нулевая" декларация – это способ рассказать государству об имуществе, которое у вас есть, просто честно сообщить о всех своих доходах, заплатить налоги, получить гарантию государства, что ни за какие из них вас не накажут как за незаконно приобретенные. Что дальше с этими знаниями будет делать государство – другой вопрос.

Зачем нужно "нулевое" декларирование

Петр Порошенко представляет "нулевые" декларации как "возможность каждому украинцу уплатить соответствующий налог в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны". По убеждению президента механизм “нулевой” декларации, позволит защитить, в первую очередь, малый и средний бизнес. В конце концов, считает гарант – не все предприниматели в Украине нечестные.

Действительно, не все. Однако, говорят не согласны с мнением президента, под видом защиты честного бизнеса "нулевое" декларирование вполне может вывести сухими из воды коррупционеров.

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Народный депутат Дмитрий Добродомов назвал нулевое декларирование для Украины сегодня легализацией награбленных средств и отсутствием ответственности за неуплаченные налоги.

Нулевая амнистия (декларирование) – это альтернативное декларирование, которое позволит всем легализовать капиталы и избежать любой ответственности. Вы честно декларируете все, что у вас есть (в частности то, что скрывали раньше), платите с этого фиксированный налог, вам за это ничего не будет (государство гарантирует отсутствие наказания), и все начинается с самого начала,

– пояснил он.

Нельзя отрицать, что нулевое декларирование – это один из инструментов для вывода бизнеса из тени, ведь в этом случае государство получает налоги, отметил Добродомов, но заметил: политики и чиновники, которые воровали годами, по сути, смогут не скрывать награбленное, и никто с них не спросит, ведь государство гарантирует отсутствие наказания.

"Мы не можем вводить нулевые декларации сейчас, а тем более для всех, ведь на сегодня мы имеем полное отсутствие доверия к органу и к государственной власти, которые бы занимался этими декларациями. А в таком случае это не будет работать на пользу Украины", – констатировал нардеп.

Председатель Совета ОО "Общественный люстрационный комитет", координатор коалиции "Декларации под контролем" Александра Дрик еще в 2016 году ставила такие вопросы относительно "нулевого" декларирования:

Предположим, что такую нулевую декларацию таки вводят. Кто будет субъектами? Будет ли это только бизнес, или также чиновники? Будут ли в равных условиях чиновники, которые пришли из бизнеса, и те, которые всю жизнь были чиновниками? Это принципиально разные вещи, которые нельзя мешать в кучу.

Допустим, что этой нулевой декларацией разрешается декларировать все активы. Какие именно активы? Только ли украинские или зарубежные? Или требуется объяснение происхождения и стоимость этих активов? Кто и как будет определять стоимость этих активов, а, следовательно, размер налога, который надо будет с него заплатить? Будут ли декларироваться активы только конкретного лица или его родственников?

Куда и на каких условиях декларация будет подаваться? Будут ли они проверяться? Представим, что такой орган будет НАПК — как представление нулевых деклараций будет коррелироваться с теми декларациями, которые согласно Закону "О предотвращении коррупции" будут подаваться в систему е-декларирования?

Уувидим ли мы эти декларации? Представим, например, что такие декларации будут непубличными. Получается, что все журналистские расследования, как и систему е-декларирования, как и нашу с вами, активисты, работу по проверке имущества можно выбросить на помойку. Ибо любое нововыявленное имущество в результате может оказаться разово задекларированным. Но как мы об этом узнаем, если эта информация не будет публичной?

Если субъект представления этой декларации будет освобождаться от любой ответственности, каким образом будет работать ответственность по закону "О предотвращении коррупции" за ложные данные в декларациях?" – размышляет Александра Дрик.

На эти вопросы, заметила Дрик, надо ответить до внесения подобной инициативы на рассмотрение парламента. Однако, внесенный и отозванный проект закона в ВР уже имеем. И есть еще один, который не имеет смысла без этого отзыва. Как поступят законодатели и президент дальше, что и когда будут вносить, неизвестно. Но – президент призвал представителей бизнеса принять участие в разработке соответствующих документов и законопроектов.