Нулевой рубеж. Как работает исправительная колония, расположенная в прифронтовой зоне

Несколько лет назад в "Селидовской исправительной колонии №82" велись активные боевые действия и территория была оккупирована. Бомбардировки, нехватка воды, голод — это реалии, с которыми сталкивались работники. Все изменилось после прихода наших войск, которые вытеснили сепаратистов дальше на восток. Проект "нулевой рубеж" расскажет об эмоциях и впечатлениях известных украинцев, попавших на войну

Сейчас в исправительной колонии отбывают наказание 840 осужденных рецидивистов. Категория осужденных разная, от воров до убийц, насильников и лиц, совершивших особо тяжкие преступления группой лиц.

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В колонии работает 300 человек. На территории действует производство, где осужденные могут работать и зарабатывать деньги. Также они работают на кухне. Среди тяжелых работ – производство инструментов и оборудования из переработанного металла, на которое в колонию поступают заказы. Гордостью среди всех видов производства является переработка мусора.

За сутки собирают от трех до пяти тонн отходов. Здесь трудоустроено до 20 человек, задачей которых является сортировка сырья по фракциям,

— рассказал Алексей Чуев.

Заработанные средства осужденные могут отправить родным, накапливать или же купить что-то в магазине, который есть на территории колонии. В магазине продается все, кроме запрещенных веществ. Однако сами осужденные частенько пытаются обойти охрану и спрятать контрабанду. Но благодаря кинологам, которые тщательно проверяют посылки – этого в основном удается избежать.



Осужденные частенько пытаются обойти охрану и спрятать контрабанду

Дела в колонии налаживают, в частности, при поддержке неравнодушных. Уже раньше при сотрудничестве с украинскими пограничниками в исправительное учреждение приезжали Дзидзьо, Василий Вирастюк, Александр Усик, а недавно певец Арсен Мирзоян.

У нас отбывают наказание люди, которые потеряли веру в себя. Большинство из них не впервые осужденные. Поэтому визиты известных людей, которых раньше видели только по телевизору, для них очень важны,

— сказал Алексей Чуев.

О том, какие последствия потерпело учреждение после боевых действий и о впечатлениях осужденных от пребывания в колонии – смотрите в программе.