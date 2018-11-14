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      Нульовий рубіж. Як працює виправна колонія, розташована у прифронтовій зоні

      Нульовий рубіж 99 Читать новость на русском

      Кілька років тому у "Селидівській виправній колонії №82" велися активні бойові дії і територія була окупована. Постійні бомбардування, нестача води, голод — це реалії, з якими стикалися працівники. Все змінилося після приходу наших військ, які витиснули сепаратистів далі на схід. Проект "Нульовий рубіж" покаже і розкаже про емоції та враження відомих українців, які потрапили на війну.

      Зараз у виправній колонії відбувають покарання 840 засуджених рецидивістів. Категорія засуджених різна від крадіїв до вбивць гвалтівників, та осіб що скоїли особливо тяжкі злочини групою осіб.

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      У колонії працює 300 осіб. На території діє виробництво, де засуджені можуть працювати й заробляти гроші. Також вони працюють на кухні. Серед важких робіт – виробництво інструментів та обладнання з переробленого металу, на яке до колонії надходять замовлення. Гордістю серед усіх видів виробництва є переробка сміття.

      За добу збирають від трьох до п'яти тонн відходів. Тут працевлаштовано до 20 осіб, завданням яких є сортування сировини по фракціях,
      — розповів Олексій Чуєв.

      Зароблені кошти засуджені можуть відправити рідним, накопичувати або ж купити щось у магазині, який є на території колонії. У магазині продається все, окрім заборонених речовин. Проте самі засуджені частенько намагаються обійти охорону та сховати контрабанду. Але завдяки кінологам, які ретельно перевіряють посилки – цього здебільшого вдається уникнути.

      Селидівська виправна колонія №82
      Засуджені частенько намагаються обійти охорону та сховати контрабанду

      Справи в колонії налагоджують, зокрема, за підтримки небайдужих. Вже раніше за співпраці з українськими прикордонниками до виправного закладу приїжджали Дзідзьо, Василь Вірастюк, Олександр Усик, а нещодавно – співак Арсен Мірзоян.

      У нас відбувають покарання люди, які втратили віру в себе. Більшість з них не вперше засуджені. Тому візити відомих людей, яких раніше бачили тільки по телевізору, для них дуже важливі,
      — сказав Олексій Чуєв.

      Про те, яких наслідків зазнала установа після бойових дій та про враження засуджених від перебування в колонії  – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Нульовий рубіж Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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