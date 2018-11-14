Нульовий рубіж. Як працює виправна колонія, розташована у прифронтовій зоні

Кілька років тому у "Селидівській виправній колонії №82" велися активні бойові дії і територія була окупована. Постійні бомбардування, нестача води, голод — це реалії, з якими стикалися працівники. Все змінилося після приходу наших військ, які витиснули сепаратистів далі на схід. Проект "Нульовий рубіж" покаже і розкаже про емоції та враження відомих українців, які потрапили на війну.

Зараз у виправній колонії відбувають покарання 840 засуджених рецидивістів. Категорія засуджених різна від крадіїв до вбивць гвалтівників, та осіб що скоїли особливо тяжкі злочини групою осіб.

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У колонії працює 300 осіб. На території діє виробництво, де засуджені можуть працювати й заробляти гроші. Також вони працюють на кухні. Серед важких робіт – виробництво інструментів та обладнання з переробленого металу, на яке до колонії надходять замовлення. Гордістю серед усіх видів виробництва є переробка сміття.

За добу збирають від трьох до п'яти тонн відходів. Тут працевлаштовано до 20 осіб, завданням яких є сортування сировини по фракціях,

— розповів Олексій Чуєв.

Зароблені кошти засуджені можуть відправити рідним, накопичувати або ж купити щось у магазині, який є на території колонії. У магазині продається все, окрім заборонених речовин. Проте самі засуджені частенько намагаються обійти охорону та сховати контрабанду. Але завдяки кінологам, які ретельно перевіряють посилки – цього здебільшого вдається уникнути.



Засуджені частенько намагаються обійти охорону та сховати контрабанду

Справи в колонії налагоджують, зокрема, за підтримки небайдужих. Вже раніше за співпраці з українськими прикордонниками до виправного закладу приїжджали Дзідзьо, Василь Вірастюк, Олександр Усик, а нещодавно – співак Арсен Мірзоян.

У нас відбувають покарання люди, які втратили віру в себе. Більшість з них не вперше засуджені. Тому візити відомих людей, яких раніше бачили тільки по телевізору, для них дуже важливі,

— сказав Олексій Чуєв.

Про те, яких наслідків зазнала установа після бойових дій та про враження засуджених від перебування в колонії – дивіться у програмі.