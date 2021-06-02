Детали встречи политиков

Зеленский отметил, что встреча с конгрессменами очень важна для украинской власти. Она в очередной раз подтверждает, что США являются стратегическим партнером.

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Глава государства рассказал, что на временно оккупированных территориях и вдоль украинской границы наблюдается концентрация российских войск. Кроме того, государство-агрессор увеличило количество самолетов и военной техники.

То есть Россия только на словах декларирует отвод своих сил и выполнение обязательств. В целом отведено всего около 10 тысяч военных,

– заявил президент.

Он отмечал, что на линии разграничения пока функционирует только один новый контрольный пункт въезда/выезда. Остальные так и не заработали из-за нежелания другой стороны.



Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью в Украине с конгрессменами США / Фото Офиса Президента

Нужны новые санкции против России, – Зеленский

Президент подчеркнул важность продолжения политики санкций в отношении России, пока она не прекратит свою агрессию. По его словам, нынешние санкции США и ЕС уже не работают, ведь Россия научилась с ними жить.

Я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики,

– сказал глава государства.

Он поблагодарил сенаторов за двухпартийную поддержку и военную помощь. Зеленский также выразил надежду, что эта помощь будет увеличиваться, в частности для развития ВМС.

Сенаторы понимают ситуацию на Донбассе

Член американской делегации Жинн Шахин отметила, что сенаторы четко понимают, что происходит на Донбассе. По ее словам, США должны "прислать очень сильный сигнал России, что она должна отвести всех своих военных от границ с Украиной".