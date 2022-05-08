Советник главы Офиса Президента отметил, что в психиатрии многое можно объяснить галлюцинациями или навязчивыми состояниями. Об этом чиновник сообщил в своих социальных сетях.

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Человек добровольно погружает себя в эти состояния и там ведет немыслимые битвы. И хотя психиатрия занимается только индивидуальными болезненными состояниями, Россия, ее политическая элита явно демонстрируют феномен, скажем так, объемной коллективной помешанности на пропагандистских мифах, периодически вместе впадая в состояние alucinatio, бессмысленной болтовни, публичных бредов (официальный термин),

– указал он.

Обращение Путина – вершина цинизма

Михаил Подоляк подчеркнул, что обращение Путина от 8 мая, в котором диктатор рассказывал о "общей обязанности не допустить возрождение нацизма" – утонченная вершина цинизма.

"Говорит об этом не кто иной, как сам отец современного русского нацизма. Просто идеальное расщепление миров", – продолжил комментировать слова безумного диктатора советник главы ОП.

Считаю, что у Украины теперь есть важная психиатрическая миссия – провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян. Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом, изгнанием дьявола,

– заметил чиновник.

В России болен головой не только Путин

Михаил Подоляк проинформировал, что только в последние дни сразу несколько "упитанных российских субъектов" сделали очередные людоедские заявления: