Радник очільника Офісу Президента зазначив, що у психіатрії багато що можна пояснити галюцинаціями чи нав'язливими станами. Про це посадовець повідомив у своїх соціальних мережах.
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Людина добровільно занурює себе в ці стани й там веде немислимі битви. І хоча психіатрія займається лише індивідуальними хворобливими станами, Росія, її політична еліта явно демонструють феномен, скажімо так, об'ємної колективної схибленості на пропагандистських міфах, періодично гуртом впадаючи у стан alucinatio, безглуздої балаканини, публічних марень (офіційний термін),
– вказав він.
Звернення Путіна – вершина цинізму
Михайло Пододяк наголосив, що звернення Путіна від 8 травня, в якому керівник Кремля розповідав про "спільний обов'язок не допустити відродження нацизму" – витончена вершина цинізму.
"Говорить про це не хто інший, як сам батько сучасного російського нацизму. Просто ідеальне розщеплення світів", – продовжив коментувати слова божевільного диктатора радник глави ОП.
Вважаю, що Україна тепер має важливу психіатричну місію – провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для росіян. Щось на кшталт того, що в старовину називали екзорцизмом, вигнанням диявола,
– зауважив посадовець.
У Росії хворий на голову не лише Путін
Михайло Подоляк поінформував, що лише останніми днями відразу кілька "вгодованих російських суб'єктів" зробили чергові людоїдські заяви:
- Парочка Володін/Толстой (спікер і віцеспікер держдуми) екзальтовано наполягає, що "спецоперація" має закінчитися лише тоді, коли "російська армія вийде на кордони Польщі".
- Рогозін (голова роскосмосу) офіційно заявляє, що Росія за пів години знищить ядерною зброєю Європу. І ліниво так через тремтливі губи додає: "Але не будемо поки цього робити, поки вбиватимемо звичайною зброєю".
- Депутат "Журавльов" (хоча прізвище ролі не грає – психоруйнівний вірус там у всіх) пропонує вбити 2 мільйони українців, щоб закінчити "спецоперацію".
- Медведєв (заступник у радбезі Росії) регулярно завиває про те, що він особисто на території України веде війну з НАТО.