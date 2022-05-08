Радник очільника Офісу Президента зазначив, що у психіатрії багато що можна пояснити галюцинаціями чи нав'язливими станами. Про це посадовець повідомив у своїх соціальних мережах.

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Людина добровільно занурює себе в ці стани й там веде немислимі битви. І хоча психіатрія займається лише індивідуальними хворобливими станами, Росія, її політична еліта явно демонструють феномен, скажімо так, об'ємної колективної схибленості на пропагандистських міфах, періодично гуртом впадаючи у стан alucinatio, безглуздої балаканини, публічних марень (офіційний термін),

– вказав він.

Звернення Путіна – вершина цинізму

Михайло Пододяк наголосив, що звернення Путіна від 8 травня, в якому керівник Кремля розповідав про "спільний обов'язок не допустити відродження нацизму" – витончена вершина цинізму.

"Говорить про це не хто інший, як сам батько сучасного російського нацизму. Просто ідеальне розщеплення світів", – продовжив коментувати слова божевільного диктатора радник глави ОП.

Вважаю, що Україна тепер має важливу психіатричну місію – провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для росіян. Щось на кшталт того, що в старовину називали екзорцизмом, вигнанням диявола,

– зауважив посадовець.

У Росії хворий на голову не лише Путін

Михайло Подоляк поінформував, що лише останніми днями відразу кілька "вгодованих російських суб'єктів" зробили чергові людоїдські заяви: