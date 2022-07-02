Об этом 24 каналу заявил народный депутат Олег Дунда. Он отметил, что после введения визового режима с государством-агрессором в повестке дня должен быть вопрос такого же режима с Беларусью.

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С Белоруссией тоже нужен визовый режим

По словам нардепа, он уже обратился с этим предложением к правительству и премьер-министру Денису Шмыгалю. Как отметил Дунда, сейчас Беларусь абсолютно подвластна Москве.

Требуется визовый режим и с белорусами. Их государство используют против Украины как площадку для агрессии,

– заявил Дунда.

В то же время он подчеркнул, что силовые структуры России могут использовать белорусские паспорта для ссылки в Украину диверсионно-разведывательных групп через разные границы. Он заметил, что для Кремля это не проблема.

Почему его не ввели сразу

Кроме того, Дунда объяснил, почему визовый режим с Беларусью не был введен одновременно с визовым режимом для России. То есть, 1 июля 2022 года.

По его словам, Шмыгаль и правительство подошли к выполнению этой задачи чисто технически. Он отметил, что в официальном указе Президента Украины Владимира Зеленского и СНБО говорилось только о визовом режиме с Россией.

Правительство просто технически выполнило указание СНБО – написали Россия, рассматриваем Россию. О другом не думаем,

– отметил Дунда.

Он добавил, что это большой недостаток власти. То есть у них очень узкий "туннельный" подход к выполнению задач, они не пытаются смотреть шире.

"Будем расширять их взгляд. Других вариантов не существует", – подытожил нардеп.

Дунда объяснил, почему важно ввести визовый режим с Беларусью: смотрите видео



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