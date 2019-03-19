Нужен ли мораторий: что вы знаете о земельной реформе

Что вам известно о "страшилках" про рынок земли и мораторий? / 24 канал

Земельная реформа – удобный источник популизма для политиков уже не один год. Одни пугают обнищанием, другие убеждают, что они вот-вот сделают всем хорошо. Проверьте свои знания – насколько легко манипулировать вашим мнением, или вы вполне в теме?