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      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Нужен ли мораторий: что вы знаете о земельной реформе

      45 Читати новину українською
      Что вам известно о "страшилках" про рынок земли и мораторий?
      Что вам известно о "страшилках" про рынок земли и мораторий? / 24 канал

      Земельная реформа – удобный источник популизма для политиков уже не один год. Одни пугают обнищанием, другие убеждают, что они вот-вот сделают всем хорошо. Проверьте свои знания – насколько легко манипулировать вашим мнением, или вы вполне в теме?

      Журналисты 24 канала проанализировали выводы экономистов и подготовили тест на знание земельных манипуляций.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Реформы Публикации Новости недвижимости Украины Тесты Рынок земли Оренда земли
      Источник: 24 канал
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