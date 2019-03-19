Нужен ли мораторий: что вы знаете о земельной реформе
Земельная реформа – удобный источник популизма для политиков уже не один год. Одни пугают обнищанием, другие убеждают, что они вот-вот сделают всем хорошо. Проверьте свои знания – насколько легко манипулировать вашим мнением, или вы вполне в теме?
Журналисты 24 канала проанализировали выводы экономистов и подготовили тест на знание земельных манипуляций.
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Источник: 24 канал
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