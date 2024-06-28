Собственно, об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в эфире телемарафона.

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Что рассказали в МВД

Тимченко сказал, что в выписке о наличии или отсутствии судимости отмечается, находится ли лицо в розыске, однако была несогласованность с ТЦК, которые считали, что гражданин, у которого не обновлены военные документы – находится в розыске.

Он объяснил, что это совсем два разных вида розыска.

Мы говорим о процессуальном розыске. Когда мы предоставляем выписку из системы внутренних дел, мы говорим о лицах, которые объявлены в розыск. Это процессуальный розыск. В случае, если мы говорим о ТЦК ситуация другая, это не розыск, это лицо, у которого не обновлены военно-учетные документы,

– пояснил заместитель министра.

По словам Тимченко, граждане начали массово обращаться для получения справки о несудимости через "Дію", потому что эта функция достаточно популярна.

"Но количество выросло максимально, а людям эти справки не нужны. Мы можем говорить, что был так называемый спам от наших граждан, с которым было сложно справиться. Мы это смогли и сейчас этой проблемы уже почти нет", – подчеркнул Тимченко.