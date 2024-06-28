Об алгоритме действий рассказала в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает 24 Канал.

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Как действовать, если не отображается бронирование

Данные, которые вносят работники ТЦК и СП требуют постоянной актуализации и обновления, а Минобороны пытается решить эту ситуацию системно.

Мы сейчас прорабатываем обращение через нашу техническую поддержку. Кстати, последний раз, когда мы говорили о том, что уже есть 1 миллион сгенерированных документов, то мы публиковали свою электронную почту, куда можно обратиться отдельно и получить достаточно быстрый ответ. Хочу сказать, что обращений очень много,

– рассказала Екатерина Черногоренко.

Министерство сейчас работает над улучшением и диджитализацией системы.

Но тем не менее, обратиться можно в техподдержку Минобороны и получить алгоритм что делать дальше в той или иной ситуации,

– подытожила заместитель министра.

Также Минобороны совсем скоро начнет тестирование электронного бронирования для предприятий. Заместитель министра обороны объяснила, что каждый руководитель критически важного предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда в отношении своих работников через "Оберег".