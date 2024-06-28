Про алгоритм дій розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає 24 Канал.

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Як діяти, якщо не відображається бронювання

Дані, які вносять працівники ТЦК та СП потребують постійної актуалізації та оновлення, а Міноборони намагається вирішити цю ситуацію системно.

Ми зараз опрацьовуємо звернення через нашу технічну підтримку. До речі, останній раз, коли ми говорили про те, що вже є 1 мільйон згенерованих документів, то ми публікували свою електронну пошту, куди можна звернутися окремо і отримати достатньо швидку відповідь. Хочу сказати, що звернень дуже багато,

– розповіла Катерина Черногоренко.

Міністерство наразі працює над покращенням та діджиталізацією системи.

Але менше з тим, звернутися можна в техпідтримку Міноборони і отримати алгоритм що робити далі в тій чи іншій ситуації,

– підсумувала заступниця міністра.

Також Міноборони зовсім скоро розпочне тестування електронного бронювання для підприємств. Заступниця міністра оборони пояснила, що кожен керівник критично важливого підприємтсва отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду стосовно своїх працівників через "Оберіг".