Соответствующую информацию рассказал Святослав Павлюк. Накануне в Укрэнерго рассказали, как готовятся к сезону.
Обратите внимание Сформируйте резерв, – эксперт по энергоэффективности о подготовке к отопительному сезону
Эксперт рассказал, как готовиться к зиме
Святослав Павлюк разделил дома на несколько категорий.
Первая категория – это индивидуальная застройка. Там в основном автономное газовое или электрическое. И там есть возможность что-то изменить – например, поставить автономный твердотопливный котел,
– рассказал Павлюк.
Он посоветовал задуматься о формировании резервного топливного оборудования дома. В частности, над тем:
- чтобы доставить еще один котел. То есть, если есть газовый, то следует поставить еще и твердотопливный;
- если в частном доме есть возможность его поставить.
Стоит ли покупать электрические обогреватели
Также глава ассоциации "Энергоэффективные города Украины" объяснил:
- если есть централизованное отопление и никаких альтернативных вариантов, то все-таки стоит купить хотя бы электрообогреватель;
- однако следует тщательно проверить состояние электропровода в здании.
Тенденция, которую мы видим в Европе и мире в целом – все идет к использованию местных энергетических источников. Это и солнечные батареи максимально возможным способом, и ветряные генераторы, и отопление через тепловые насосы,
– объяснил Павлюк.
Чтобы сэкономить на энергозатратах, нужно утеплить двери и окна (монтажной пеной, минеральной ватой или другим изоляционным материалом). Также можно:
- утеплить общую дверь в подъезд или на этаж;
- утеплить трубы, идущие по подвалам и на крыше;
- проверить арматуру регулировки на входе;
- если нет индивидуального теплового пункта, проверить защелки, чтобы они работали.
Эксперт рассказал о тепловых насосах и солнечных батареях
Тепловой насос – это устройство, которое перекачивает тепло из окружающей среды в дом. Если вы используете тепловой насос, то на затраченную киловатт – час электрической энергии вы получите 3 – 4 киловатт-часа тепловой. То есть, вы ее не генерируете, а перекачиваете из окружающей среды – работает закон сохранения энергии,
– объяснил эксперт.
Также он добавил, что это преимущественно технология для частных домов. В частности, в многоэтажных домах требуются большие насосы.
"Это другая система отопления, это дорого и долго устанавливать. То есть, быстро вы этого не сделаете. Мощность, которую потребляет многоэтажный дом, обеспечить только солнечными панелями на балконе невозможно", – пояснил Святослав Павлюк.
Он также посоветовал в домах, подключенных к централизованным системам – задуматься над сокращением расходов.
Коротко об отопительном сезоне в Украине
- Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что зима будет непростой. Однако при должной подготовке и финансировании Украина сможет пройти эту зиму достойно.
- По данным Кудрицкого, есть три элемента, требующих тщательной подготовки и финансирования. Это плановые ремонты электростанций, ремонты электросетей и закупка необходимых объемов топлива, как угля, так и природного газа.
- Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев пообещал, что, несмотря на войну, отопление в украинские дома подадут вовремя.
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