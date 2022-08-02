Відповідну інформацію розповів Святослав Павлюк. Напередодні в "Укренерго" розповіли, як готуються до сезону.
Зауважте Сформуйте резерв, – експерт з енергоефективності про підготовку до опалювального сезону
Експерт розповів, як готуватись до зими
Святослав Павлюк поділив будинки на декілька категорій.
Перша категорія – це індивідуальна забудова. Там в основному автономне газове або електричне. І там є можливість щось змінити – наприклад, поставити автономний твердопаливний котел,
– розповів Павлюк.
Він порадив задуматись над формуванням резервного паливного обладнання будинку. Зокрема над тим:
- щоб доставити ще один котел. Тобто, якщо є газовий, то варто поставити ще й твердопаливний;
- якщо в індивідуальному будинку є можливість його поставити.
Чи варто купувати електричні обігрівачі
Також очільник асоціації "Енергоефективні міста України" пояснив:
- якщо є централізоване опалення і ніяких альтернативних варіантів, то таки варто придбати хоча б електрообігрівач;
- однак варто ретельно перевірити стан електропроводу в будівлі.
Тенденція, котру ми бачимо в Європі і в світі загалом, – все йде до використання місцевих енергетичних джерел. Це і сонячні батареї в максимально можливий спосіб, і вітряні генератори, і опалення через теплові помпи,
– пояснив Павлюк.
Щоб зекономити на енерговитратах, треба утеплити двері й вікна (монтажною піною, мінеральною ватою або іншим ізоляційним матеріалом). Також можна:
- утеплити загальні двері в під'їзд чи на поверх;
- утеплити труби, котрі йдуть по підвалах і на даху;
- перевірити арматуру регулювання на вході;
- якщо немає індивідуального теплового пункту, перевірити засувки, щоб вони працювали.
Експерт розповів про теплові помпи та сонячні батареї
Теплова помпа – це пристрій, який перекачує тепло з навколишнього середовища в будинок. Якщо ви використовуєте теплову помпу, то на затрачену кіловат – годину електричної енергії ви отримаєте 3 – 4 кіловат-години теплової. Тобто, ви її не генеруєте, а перекачуєте з навколишнього середовища – працює закон збереження енергії,
– пояснив експерт.
Також він додав, що це переважно технологія для приватних будинків. Зокрема, в багатоповерхових будинках потрібні великі помпи.
"Це інша система опалення, це дорого і довго встановлювати. Тобто, швидко ви цього не зробите. Потужність, яку споживає багатоповерховий будинок, забезпечити лише сонячними панелями на балконі неможливо", – пояснив Святослав Павлюк.
Він також порадив в будинках, підключених до централізованих систем, – задуматись над скороченням витрат.
Коротко про опалювальний сезон в Україні
- Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що зима буде непростою. Однак при належній підготовці й фінансуванні Україна зможе пройти цю зиму достойно.
- За даними Кудрицького, є три елементи, які вимагають ретельної підготовки й фінансування. Це планові ремонти електростанцій, ремонти електромереж і закупівля необхідних обсягів палива, як вугілля, так і природного газу.
- Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пообіцяв, що попри війну опалення в українські будинки подадуть вчасно.
Дивіться також – Омельченко розповів, що опалювальний сезон в Україні буде нелегким: відео