Відповідну інформацію розповів Святослав Павлюк. Напередодні в "Укренерго" розповіли, як готуються до сезону.

Зауважте Сформуйте резерв, – експерт з енергоефективності про підготовку до опалювального сезону

Експерт розповів, як готуватись до зими

Святослав Павлюк поділив будинки на декілька категорій.

Перша категорія – це індивідуальна забудова. Там в основному автономне газове або електричне. І там є можливість щось змінити – наприклад, поставити автономний твердопаливний котел,

– розповів Павлюк.

Він порадив задуматись над формуванням резервного паливного обладнання будинку. Зокрема над тим:

щоб доставити ще один котел. Тобто, якщо є газовий, то варто поставити ще й твердопаливний;

якщо в індивідуальному будинку є можливість його поставити.

Чи варто купувати електричні обігрівачі

Також очільник асоціації "Енергоефективні міста України" пояснив:

якщо є централізоване опалення і ніяких альтернативних варіантів, то таки варто придбати хоча б електрообігрівач;

однак варто ретельно перевірити стан електропроводу в будівлі.

Тенденція, котру ми бачимо в Європі і в світі загалом, – все йде до використання місцевих енергетичних джерел. Це і сонячні батареї в максимально можливий спосіб, і вітряні генератори, і опалення через теплові помпи,

– пояснив Павлюк.

Щоб зекономити на енерговитратах, треба утеплити двері й вікна (монтажною піною, мінеральною ватою або іншим ізоляційним матеріалом). Також можна:

утеплити загальні двері в під'їзд чи на поверх;

утеплити труби, котрі йдуть по підвалах і на даху;

перевірити арматуру регулювання на вході;

якщо немає індивідуального теплового пункту, перевірити засувки, щоб вони працювали.

Експерт розповів про теплові помпи та сонячні батареї

Теплова помпа – це пристрій, який перекачує тепло з навколишнього середовища в будинок. Якщо ви використовуєте теплову помпу, то на затрачену кіловат – годину електричної енергії ви отримаєте 3 – 4 кіловат-години теплової. Тобто, ви її не генеруєте, а перекачуєте з навколишнього середовища – працює закон збереження енергії,

– пояснив експерт.

Також він додав, що це переважно технологія для приватних будинків. Зокрема, в багатоповерхових будинках потрібні великі помпи.

"Це інша система опалення, це дорого і довго встановлювати. Тобто, швидко ви цього не зробите. Потужність, яку споживає багатоповерховий будинок, забезпечити лише сонячними панелями на балконі неможливо", – пояснив Святослав Павлюк.

Він також порадив в будинках, підключених до централізованих систем, – задуматись над скороченням витрат.

Коротко про опалювальний сезон в Україні

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що зима буде непростою. Однак при належній підготовці й фінансуванні Україна зможе пройти цю зиму достойно.

За даними Кудрицького, є три елементи, які вимагають ретельної підготовки й фінансування. Це планові ремонти електростанцій, ремонти електромереж і закупівля необхідних обсягів палива, як вугілля, так і природного газу.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пообіцяв, що попри війну опалення в українські будинки подадуть вчасно.

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