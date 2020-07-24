Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что для перелетов внутри страны нет необходимости проводить тестирование на коронавирус. Он уверен, что сейчас нет оснований устанавливать такое требование.

Сейчас в Украине четко определено, кому нужно проводить ПЦР-тестирование на коронавирусную болезнь. Об этом Максим Степанов заявил во время своего ежедневного брифинга, передает 24 канал.

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Нужны тесты, например, для тех людей, которые имеют симптомы болезни. Они могут обратиться к своему семейному врачу или в скорую. Если есть симптомы, врач назначает прохождение ПЦР-тестирования,

– рассказал министр.

Также тестирование должны проходить все люди, имевшие тесные контакты с тем, у кого уже подтвердили болезнь. Кроме того, каждые две недели тестирование проходят медики, а также работники полиции и Нацгвардии, имеющие на работе большой круг контактов.

"У нас четко определено, кто проходит бесплатное тестирование за счет государства. Такой опции тестирования в аэропортах людей, которые осуществляют внутренние перелеты, у нас не установлено", – резюмировал Степанов.

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