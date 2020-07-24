Для внутренних перелетов не нужны тесты на коронавирус, – Минздрав
Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что для перелетов внутри страны нет необходимости проводить тестирование на коронавирус. Он уверен, что сейчас нет оснований устанавливать такое требование.
Сейчас в Украине четко определено, кому нужно проводить ПЦР-тестирование на коронавирусную болезнь. Об этом Максим Степанов заявил во время своего ежедневного брифинга, передает 24 канал.
Интересно В Украине можно летать с цифровым паспортом
Нужны тесты, например, для тех людей, которые имеют симптомы болезни. Они могут обратиться к своему семейному врачу или в скорую. Если есть симптомы, врач назначает прохождение ПЦР-тестирования,
– рассказал министр.
Также тестирование должны проходить все люди, имевшие тесные контакты с тем, у кого уже подтвердили болезнь. Кроме того, каждые две недели тестирование проходят медики, а также работники полиции и Нацгвардии, имеющие на работе большой круг контактов.
"У нас четко определено, кто проходит бесплатное тестирование за счет государства. Такой опции тестирования в аэропортах людей, которые осуществляют внутренние перелеты, у нас не установлено", – резюмировал Степанов.
Авиаперевозки во время пандемии: коротко
- Во время жесткого карантина в Украине прекратили любое авиасообщение. Сначала с 5 июня возобновили внутренние рейсы, а с 15 июня и внешние.
- Сейчас в Украине действуют ограничения для тех, кто прилетает из-за границы – как для иностранцев, так и для украинцев. Впрочем, они касаются только возвращения из стран, где есть высокий уровень распространения коронавируса.
- Все прилетающие из таких стран должны отбыть 14-дневную самоизоляцию. Впрочем, ее можно досрочно прекратить в случае получения отрицательного результата ПЦР-тестирования.