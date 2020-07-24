Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що для перельотів всередині країни немає потреби проводити тестування на коронавірус. Він певен, що нині немає підстав встановлювати таку вимогу.

Нині в Україні є чітко визначено, кому потрібно проводити ПЛР-тестування на коронавірусну хворобу. Про це Максим Степанов заявив під час свого щоденного брифінгу, передає 24 канал.

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Потрібні тести, наприклад, для тих людей, які мають симптоми хвороби. Вони можуть звернутися до свого сімейного лікаря або у швидку. Якщо є симптоми, лікар призначає проходження ПЛР-тестування,

– розповів міністр.

Також тестування повинні проходити всі люди, що мали близькі контакти з тим, у кого вже підтвердили хворобу. Крім того, кожні два тижні тестування проходять медики, а також працівники поліції і Нацгвардії, що мають на роботі велике коло контактів.

"У нас чітко визначено, хто проходить безкоштовне тестування за рахунок держави. Такої опції тестування в аеропортах людей, які здійснюють внутрішні перельоти, у нас не встановлено", – резюмував Степанов.

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