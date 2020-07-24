Для внутрішніх перельотів не потрібні тести на коронавірус, – МОЗ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що для перельотів всередині країни немає потреби проводити тестування на коронавірус. Він певен, що нині немає підстав встановлювати таку вимогу.
Нині в Україні є чітко визначено, кому потрібно проводити ПЛР-тестування на коронавірусну хворобу. Про це Максим Степанов заявив під час свого щоденного брифінгу, передає 24 канал.
Цікаво В Україні можна літати з цифровим паспортом
Потрібні тести, наприклад, для тих людей, які мають симптоми хвороби. Вони можуть звернутися до свого сімейного лікаря або у швидку. Якщо є симптоми, лікар призначає проходження ПЛР-тестування,
– розповів міністр.
Також тестування повинні проходити всі люди, що мали близькі контакти з тим, у кого вже підтвердили хворобу. Крім того, кожні два тижні тестування проходять медики, а також працівники поліції і Нацгвардії, що мають на роботі велике коло контактів.
"У нас чітко визначено, хто проходить безкоштовне тестування за рахунок держави. Такої опції тестування в аеропортах людей, які здійснюють внутрішні перельоти, у нас не встановлено", – резюмував Степанов.
Авіаперевезення під час пандемії: коротко
- Під час жорсткого карантину в Україні припинили будь-яке авіасполучення. Спершу з 5 червня відновили внутрішні рейси, а з 15 червня й зовнішні.
- Нині в Україні діють обмеження для тих хто прилітає з-за кордону – як для іноземців, так і для українців. Втім вони стосуються лише повернення з тих країн, де є високий рівень поширення коронавірусу.
- Усі, хто прилітає з таких країн, повинен відбути 14-денну самоізоляцію. Втім її можна достроково припинити в разі отримання негативного результату ПЛР-тестування.